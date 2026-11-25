Nacho Delgado 25 NOV 2026 - 12:15h.

Marta Fernández es un ejemplo de lucha y éxitos fuera y dentro de las piscinas

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La superación forma parte consustancial del deporte. De eso sabe mucho Marta Fernández Infante, una burgalesa de 32 años que lleva toda su vida superándose. Y no es la superación ni mucho menos lo único que consigue a través del deporte, ya que éste le ha mejorado la vida, le está proporcionando una trayectoria profesional impecable y, en gran medida, le ha regalado la libertad. Para esta deportista española de natación adaptada, la libertad real apareció en el agua, en las piscinas, donde ha logrado títulos de todos los colores y, sobre todo, seis medallas paralímpicas.

En ese camino por emular a su ídolo, la laureada nadadora española Teresa Perales, todo ha conllevado una tremenda dificultad. Marta Fernández nació con parálisis cerebral en un parto gemelar seismesino compartido con su hermana Cristina. Ambas empezaron a nadar juntas con tan sólo dos años. Para Marta suponía la mejor rehabilitación para la espasticidad que padecía producto de su enfermedad, aunque lo pasó muy mal porque le tenía pánico al agua. Pese a aquel inicio de llanto agarrada al bordillo de la piscina que no quería soltar, la burgalesa se fue haciendo a esta disciplina, alentada por un aliciente único: en el agua nota menos sus limitaciones.

La progresión fue tal que a los 16 años su carrera ya se adentró en el mundo de la competición, al ofrecerle la Federación de Natación del deporte adaptado de Castilla y León trasladarse al Centro de Tecnificación Deportiva Río Esgueva de Valladolid. Ahí se separó en el agua de su gemela Cristina, pero abrió un camino de éxito que ni siquiera se detuvo al convertirse su parálisis en degenerativa con 19 años por culpa de una infección vírica.

“La discapacidad me ha dado más de lo que me ha quitado”, ha afirmado en más de una ocasión esta luchadora del agua que ostenta dos récords mundiales de natación adaptada y que debutó en unos Juegos Olímpicos en Tokio colgándose nada menos que tres medallas (oro, plata y bronce). Y ello, sólo unos pocos meses después de lograr su plaza de funcionaria del estado, compatibilizando su trabajo con su pasión.

Campeona paralímpica, campeona de Europa y campeona del mundo. Campeona de todo. Sobre todo, campeona de la vida cuyo nombre corona el de dos piscinas españolas, en Burgos y en la localidad natal de su madre. Ese nombre, el de Marta Fernández Infante, representa el de la constancia y la lucha, el del amor propio y la tenacidad. El de los valores que sólo el deporte puede fomentar.

En ElDesmarque hemos querido homenajearla como se merece en la IV Gala de las Desmarcadas, que contará con el inestimable respaldo de patrocinadores como la Fundación Cajasol, Iberdrola, Reale y Alcampo.