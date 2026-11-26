María Tena ensalza las virtudes de Sevilla para albergar infinidad de disciplinas deportivas: "Una ciudad propicia"
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El Ayuntamiento de Sevilla estuvo representado en esta IV Gala Desmarcadas 2026 con la figura de María Tena, Delegada de Deportes. Tena destacó el orgullo que supone para la ciudad que se organicen eventos de este calibre y realzó el apoyo de la ciudad y del consistorio a todas las disciplinas deportivas, así como la capacidad de una ciudad en la cual se puede practicar todo.
Las palabras de María Tena
Qué supone para Sevilla: "Ante todo es un gran orgullo. Desde el Ayuntamiento apoyamos firmemente cualquier deporte y cualquier iniciativa de este tipo. Sevilla está preparada para este tipo de acontecimientos. Agradecer a la organización que lo haga en un entorno como este. Apoyando al deporte base, de élite y estas caras que llevan a Sevilla por el mundo entero".
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Remodelación del Teatro Lope de Vega: "Ahora mismo estamos en un entorno inmejorable. Nuestro Teatro Lope de Vega inaugurado hace muy poquito. Sevilla está de moda, cualquier acontecimiento que necesiten hacer aquí la ciudad lo acogerá con los brazos abiertos".
Vínculo de las premiadas con Sevilla: "Es una ciudad muy propicia para todo tipo de deportes. Condiciones meteorológicas inmejorables, el mejor río del mundo para entrenar y pasa por el centro histórico de la ciudad más bonita del mundo. Y por el apoyo del sevillano, que se tira a la calle ante cualquier evento.