Redacción ElDesmarque 24 NOV 2026 - 11:50h.

Kike Salas hizo un gran partido en defensa y marcó el gol del empate en el derbi

El Sevilla encuentra en Kike Salas a su nuevo 'hombre derbi': "¡A por ellos, que nos sientan!"

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Hay empates que saben a victoria y más cuando el máximo rival acariciaba los tres puntos. Es lo que sucedió en el derbi en la pasada jornada. El Real Betis Balompié estaba ya saboreando el triunfo en el Ramón Sánchez-Pizjuán con el gol de Antony en el 50, pero Kike Salas no había dicho su última palabra. El defensa marcó en el añadido para hacer el 1-1 y por eso es el jugador Hyundai de la jornada 13 de LALIGA EA Sports.

No es solo el mejor jugador de la jornada por el tanto que marcó que le dio un punto a su equipo, sino por el gran partido en defensa que hizo. Corrigió, atajó, tapó y no dejó casi respirar a los jugadores del Betis en su territorio.

Estuvo imperial en defensa y apareció en ataque con un gran remate desde fuera del área, aunque también colaboró en el gol Álvaro Valle que se le escapó el balón de las manos.

El Sevilla apretó en los últimos minutos del partido y consiguió su premio con ese remate. Kike Salas comentó esto tras el encuentro. "Al final ese gol significa una pequeña recompensa al gran trabajo del equipo, sobre todo en la primera parte, en la que pasamos por encima de ellos y creamos muchas ocasiones. Faltó un poco de suerte, ellos en la primera clara que tuvieron fue para adentro. Es verdad que ya llevo dos goles en los derbis, es especial para mí ayudar al equipo y darle esa pequeña alegría a la afición".

A pesar de hacerse con el empate en el último suspiro, el defensor no terminó del todo contento, quería más. "No nos podemos ir satisfechos, creo que desde el principio salimos a por el partido para ganarlo, se vio reflejado, pero a veces no entra la pelota. Me quedo con el trabajo y el sacrificio del equipo y con la afición, que nos alentó cuando fallaban las fuerzas y durante toda la semana. Ellos ven que nos dejamos todo y que vamos al máximo en cada acción y notamos que van a muerte con nosotros".

Kike Salas confirmó en el derbi el buen momento de forma que atraviesa y es uno de los fijos de Luis García Plaza.