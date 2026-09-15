Juan Iglesias, Jugador Hyundai de la jornada 5 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque 15 SEP 2026 - 13:27h.

Juan Iglesias anotó el gol de la victoria del Sevilla

El Sevilla engancha a su gente

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El Sevilla ha comenzado la temporada con buen rumbo bajo el mandato de Luis García Plaza. Uno de los refuerzos del mercado están dado sus frutos desde el minuto 1. Juan Iglesias dejaba el Getafe para aportar al club hispalense su experiencia y en la jornada 5 también aportó el tanto de la victoria ante el Valencia. En la recta final del partido, el defensor con un cabezado llegando desde atrás dio los tres puntos a su equipo y por eso es el Jugador Hyundai de esta jornada de LALIGA EA Sports.

Juan Iglesias se ha ganado el respeto y el cariño de sus compañeros desde el principio y parece que su entrenador también le tiene en una alta estima. "La experiencia es un grado de gente de ese estilo. Juan lo tiene, como Jon (Guridi), que ha jugado media hora y sabe. Actualizan todos los recursos que tienen. Son gente que saben lo que es la Primera división. Es ese poso que da la categoría", dijo Luis García Plaza después del partido sobre él.

El lateral fue elegido MVP y habló al término del encuentro sobre su gol y los tres puntos. "Da mucha felicidad y una satisfacción muy grande, no sólo por el gol, sino por la victoria. La merecíamos después del golpe del otro día, que fue en los últimos minutos y después del esfuerzo que hicimos", comentó sobre su aportación. "Desde el inicio del partido, cuando sales, la sensación que se genera en este estadio... La he vivido de visitante, pero hacerlo ahora en primera persona, saltando al campo y viendo a todos estos locos animando, es jugar con doce", terminó diciendo sobre el partido ante el Valencia.

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El Sevilla con este tanto de Juan Iglesias salió reforzado y confirma su buen momento, mientras que al club ché lo dejó muy tocado. Esta derrota fue detonante para destituir a Carlos Corberán del banquillo.