Redacción ElDesmarque 18 AGO 2026 - 11:42h.

La 32ª Regata Juan de la Cosa y la 55ª Semana Náutica reúnen a medio centenar de barcos y en torno a 500 regatistas

Este jueves 20 de agosto, la entrada de la flota por el río Guadalete ofrecerá el primer gran espectáculo de la cita y decidirá el Trofeo Fundación Cajasol

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La bahía de Cádiz se prepara para acoger desde este jueves 20 de agosto una de las mayores concentraciones de la vela de crucero de la temporada. En torno a medio centenar de embarcaciones y 500 regatistas participarán en la 32ª Regata Juan de la Cosa y la 55ª Semana Náutica de El Puerto de Santa María, dos de las competiciones más emblemáticas del calendario autonómico y nacional, organizadas por el Real Club Náutico de El Puerto de Santa María.

La cantidad y calidad de la flota convierten esta edición en una de las más potentes de los últimos años. Durante cuatro jornadas, hasta el domingo 23, convivirán en el campo de regatas barcos de diferentes esloras y generaciones, patrones de amplio palmarés, jóvenes talentos y algunas de las tripulaciones más competitivas del crucero español. Todos llegan dispuestos a pelear por la Regata Juan de la Cosa y por el Gran Catavino de Oro, el trofeo más codiciado de la histórica Semana Náutica, considerada la regata de alto nivel de crucero más antigua de España y conocida por ello como “la decana”.

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La competición comenzará el jueves 20 con una primera prueba emblemática, que finalizará con la entrada de la flota por el río Guadalete. El recorrido permitirá contemplar a los barcos navegando hacia el corazón de El Puerto de Santa María y decidirá al ganador del Trofeo Fundación Cajasol, dando forma a una de las imágenes más espectaculares de la semana.

Las dos primeras jornadas determinarán al vencedor de la 32ª Regata Juan de la Cosa, homenaje al insigne navegante y cartógrafo vinculado a El Puerto de Santa María y autor del primer mapa conocido en el que aparece representado el continente americano. La 55ª Semana Náutica continuará hasta el domingo 23, cuando se conocerá al ganador del Catavino de Oro de Crucero número cincuenta y cuatro.

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En el plano deportivo, la Semana Náutica será puntuable para el Campeonato de Andalucía de Crucero Absoluto y para la Copa de España de Cruceros, mientras que la Regata Juan de la Cosa tendrá carácter clasificatorio para el Campeonato de Andalucía de Crucero en la modalidad de Circuito.

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Entre los principales nombres de la flota vuelve a destacar el ‘Brujo’, del armador Federico Linares y con base en el Real Club Náutico de Cádiz. Defensor de los dos trofeos por segundo año consecutivo, llega avalado por un palmarés excepcional, con nueve victorias en la Regata Juan de la Cosa y once triunfos en la Semana Náutica, cifras que lo convierten en una de las embarcaciones más laureadas de la historia de ambas competiciones.

El equipo repite su apuesta deportiva, con el mando compartido entre Federico Linares y el regatista Juan Luis Páez, y con Jaime Arbonés, el gran ‘Libio’, como uno de los integrantes de la tripulación. Su objetivo será prolongar una trayectoria extraordinaria frente a una flota que no le concederá margen para el error.

Uno de sus principales rivales será el Swan 42 ‘Mar Amigo’, de Basilio Marquínez y con bandera del Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría, ganador en el año 2023, que llega como uno de los grandes proyectos andaluces. Esta temporada se ha impuesto en ORC 1 en la Málaga Sailing Cup y también ha ganado la XIX Regata Amigos de la Vela, Avante Canasta, celebrada en la bahía gaditana.

También parte entre los grandes referentes el ‘Taboga IV’, de Aurelio Guzmán con base en el Real Club Náutico de Cádiz, que viene de ganar la 27 Copa Sotogrande con Antonio Coronilla en la caña, victoria que se une al triunfo en su clase en la Málaga Sailing Cup y el podio en el Trofeo SM La Reina, consolidando al proyecto entre los equipos de referencia de la vela andaluza. El equipo gaditano fue uno de los grandes rivales del ‘Brujo’ en la pasada edición, y lo volverá a intentar este año con Coronilla al mando.

El club anfitrión estará representado entre los aspirantes por el ‘Pantalán Zero’, de José M. Gutiérrez Valle, habitual de las grandes citas de crucero de la bahía con Jorge Domenech y Ángel Ruiz al frente de la tripulación.

El ‘Balboa’, de Alberto Rodríguez Pérez y con grímpola del Club Náutico Sevilla, llegará reforzado por su triunfo en la última Regata Straitchallenge, una de las pruebas de altura más exigentes del calendario andaluz.

Especial atención merece igualmente el ‘Sálvora’, de Pedro Agudo González y el Real Club Náutico de Cádiz, que contará a la caña con Sergio Llorca. El patrón sevillano está considerado uno de los grandes especialistas del crucero.

La representación del Real Club Marítimo de Sotogrande se refuerza con el ‘Solerig VI’, que tendrá a Dani Cuevas a la caña y el ‘Agapantux’ con Alfonso Merello, ganador de la prueba inaugural del circuito autonómico, mientras que otro de los patrones más relevantes del crucero, Dioni Martínez, dirigirá al ‘Arrayán’ representando al CN Puerto Sherry.

La Armada Española tendrá este año un papel destacado con cuatro barcos vinculados a la Comisión Naval de Regatas: ‘Sirius VII’, ‘Aifos’, ‘Regulus V’ y ‘Regulus VII’. Su presencia mantiene vivo el vínculo histórico de la Armada con la vela de crucero, la competición y la formación náutica.

Entre ellos sobresale el ‘Aifos’, una de las embarcaciones más emblemáticas de la Armada Española y plataforma habitual durante años de la participación de S.M. el Rey Felipe VI en la Copa del Rey MAPFRE. Junto a él, el ‘Sirius VII’ mantiene la presencia de una saga clásica de la Comisión Naval de Regatas, mientras que los ‘Regulus V’ y ‘Regulus VII’ completan una representación de enorme peso simbólico y deportivo.

La lista de inscritos refleja la diversidad y fortaleza del crucero andaluz, con barcos procedentes de clubes de la Bahía de Cádiz, Huelva, Sevilla, Málaga, Sotogrande, Algeciras, Valencia y Portugal.

Además de los ganadores absolutos y por clases, se entregarán distinciones como el Trofeo Fundación Cajasol, el Trofeo Vistahermosa y el Trofeo Caja Rural del Sur. El Gran Catavino de Oro volverá a ser el galardón más codiciado de la Semana Náutica.

La Regata Juan de la Cosa premiará igualmente a los vencedores del sistema ‘Bou’, que reconoce a la pareja de barcos, unida mediante sorteo, que obtenga la mejor puntuación conjunta. Este singular formato rinde homenaje a las técnicas tradicionales utilizadas por los marineros y refuerza la identidad de una competición estrechamente vinculada a la historia marítima de El Puerto de Santa María.

La 32ª Regata Juan de la Cosa está organizada por el Real Club Náutico de El Puerto de Santa María, con la colaboración de la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Federación Andaluza de Vela, la Junta de Andalucía y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, gracias al patrocinio principal de Grupo Caballero.

La 55ª Semana Náutica de El Puerto de Santa María cuenta con la organización del Real Club Náutico de El Puerto de Santa María y la colaboración de la Diputación de Cádiz, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Federación Andaluza de Vela, Real Federación Española de Vela, Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Fundación Cajasol, Vistahermosa Club de Golf, Marina Puerto Sherry, Fundación Caja Rural del Sur, Catunambú, Cruzcampo, Coca-Cola, Señorío de Montanera, Rives, Williams & Humbert, Viento Creativo, Grupo Merino, Grupo Grosso, Inés Rosales, Frigo, La Venencia, La Voz de Cádiz y Diario de Cádiz.