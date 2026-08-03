Redacción ElDesmarque 03 AGO 2026 - 08:32h.

La prueba andaluza, consolidada en el calendario, será también puntuable para el ranking nacional sobre media distancia

El evento, que se celebrará el sábado 17 de octubre de nuevo en Matalascañas, abre inscripciones hoy lunes 3 de agosto

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El Andalucía Desafío Doñana, triatlón de media distancia, trae importantes novedades en su decimosexta edición, ya que va a acoger también el Campeonato de España de Triatlón de Larga Distancia y Aquabike y será puntuable igualmente para el Ranking Nacional sobre Media Distancia. El período de inscripciones para participar en el evento comenzará este lunes 3 de agosto y finalizará el 5 de octubre.

Para la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, “es una excelente noticia que una prueba como el Desafío Doñana, todo un referente a nivel nacional, acoja en 2026 el Campeonato de España de Triatlón de Larga Distancia y Aquabike, porque supone un impulso a un evento icónico, que se celebra en un entorno maravilloso como es el Parque Nacional de Doñana y que vuelve a reflejar la apuesta del Gobierno andaluz por la celebración de grandes eventos deportivos”.

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Por su parte, el presidente de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo, ha mostrado su satisfacción porque “la celebración conjunta de la prueba de Media Distancia con el Campeonato de España de Triatlón de Larga Distancia y Aquabike, va a hacer del Desafío Doñana este año uno de los eventos de relevancia a nivel nacional de la Media y Larga Distancia, con la intención de que también vaya ganando espacio internacional en próximas ediciones”.

La prueba andaluza, que estará organizada conjuntamente por la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, la Federación Española de Triatlón y la Federación Andaluza de Triatlón, con la colaboración del Ayuntamiento de Almonte y la Diputación de Huelva, se celebrará el sábado 17 de octubre, de nuevo, en la localidad onubense, con la playa de Matalascañas como centro neurálgico.

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Las distancias sobre las que se celebrará el Campeonato de España de Triatlón de Larga Distancia serán 3.000 metros de natación, 110 kilómetros de bicicleta y 30 kilómetros de carrera a pie. Por su parte, el de Aquabike se disputará sobre unas distancias de 3.000 metros de natación y 110 kilómetros de bicicleta.

En cuanto al recorrido del propio Desafío Doñana se mantendrá el de la pasada edición, comenzando con 1,9 km de natación en la playa de Torre de la Higuera, continuando con 72 km de ciclismo en doble vuelta por la carretera de Matalascañas a Mazagón y finalizando con 20 km de carrera a pie por la playa de Matalascañas y Doñana. Las únicas novedades respecto al año pasado en esta prueba, es que la carrera a pie se realizará en dirección Mazagón y que el horario de paso está previsto para la marea baja.

La decimosexta edición de la prueba andaluza mantendrá la espectacularidad de pasadas ediciones, pero con la celebración del Campeonato de España de Triatlón de Larga Distancia y Aquabike y al ser puntuable para el Ranking Nacional de Media Distancia, hará la competición muy atractiva para los triatletas que se vayan a inscribir en el evento.