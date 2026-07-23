Redacción ElDesmarque 23 JUL 2026 - 14:17h.

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La décima edición de la Regata Nocturna de Triana de remo se celebró el pasado miércoles frente a la calle Betis. Incluida en los actos de la Velá del barrio del arrabal hispalense, la prueba reunía a un centenar de deportistas y un total de 26 embarcaciones procedentes de cinco clubes de la capital sevillana.

Celebrada en la modalidad de yola a cuatro en las categorías absoluta y veterano en un campo de regatas de 150 metros situado entre los puentes de Triana y San Telmo, la competición, organizada por la Federación Andaluza de Remo en colaboración con la Junta Municipal del Distrito Triana y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, volvía a responder a las expectativas para reunir a un buen número de aficionados y curiosos. Los presentes pudieron seguir el desarrollo de las 13 mangas del programa, en duelo directos entre dos embarcaciones, mediante las luces led incorporadas a los botes, que le daban más espectacularidad a la prueba al tiempo que permitía ver con más detalle las regatas a medida que la noche iba cayendo.

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Un vez completado el programa, ya cercana la medianoche, se procedía a la entrega de trofeos a los primeros clasificados, protagonismo repartido entre los cinco clubes presentes, que se colgaron al menos alguno de los metales en liza.

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La también denominada Triana Rowing Night deparaba en primer lugar el triunfo del Real Círculo de Labradores en la categoría mixta de veteranos, en la que Club Náutico Sevilla y Club de Remo San Jerónimo completaba los puestos de honor.

En la categoría absoluta masculina, el C.D. Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla lograba imponerse ante Club Náutico Sevilla, completando el podio, mientras que en la prueba masculina de veteranos el triunfo era para un combinado de Labradores y Remeros y Piragüistas Veteranos por delante del propio Labradores y el Náutico.

En la prueba femenina de veteranos era el Club Náutico el que se proclamaba campeón ante dos botes del C.D. Remeros y Piragüistas Veteranos, mientras que en la modalidad absoluta femenina la victoria era para el Club de Remo Guadalquivir 86.

La entrega de medallas de la Regata Nocturna de Triana contó con la asistencia, junto al presidente de la Federación Andaluza de Remo, Fernando Briones; de la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena; y el delegado de Fiestas Mayores y del Distrito Triana, Manuel Alés.