Ayoze Pérez, Jugador Hyundai de la jornada 38 de LALIGA EA Sports

Saray Calzada 25 MAY 2026 - 09:31h.

Ayoze Pérez marcó un doblete ante el Atleti en la despedida de Marcelino

Dani Parejo se despide del Villarreal y abre otra puerta a su futuro: "Me gustaría"

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Villarreal y Atlético de Madrid cerraban la jornada 38 y LALIGA EA Sports. Lo que se jugaban estos dos equipos estaba entre ellos y solo era la tercera plaza porque ambos tenían asegurado su presencia en Champions. Los de Marcelino jugaban en casa y quisieron darle la despedida que se merece. El submarino amarillo goleó al equipo del Cholo Simeone (5-1) y uno de los jugadores más destacados fue Ayoze Pérez con un doblete por eso es el Jugador Hyundai de esta jornada.

Sus dos goles sirvieron para poner tierra de por medio en el marcador contra el Atleti y animar a sus compañeros a ver portería y ampliar la ventaja. El delantero canario sabía que estaba ante una de sus últimas oportunidades de poder llamar la atención de Luis de la Fuente de cara al Mundial.

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No es la primera vez que el jugador del Villarreal se ha ganado un puesto en la absoluta con Luis de la Fuente. Ya en 2024 para la Eurocopa fue convocado y ganó el trofeo. Ahora la competencia es feroz e incluso se habla de que su compañero Alberto Moleiro podría ir por eso sacó todo lo que tenía en la recámara ante el Atleti para intentar subirse al tren del Mundial.

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Ayoze Pérez despide por todo lo alto a Marcelino

Con los goles de Dani Parejo, los dos de Ayoze Pérez, Mikautadze y Pape Gueye el Villarreal se quedó con la tercera plaza en la temporada 2025/2026. Esto no cambia nada de cara a la Champions, pero sí los ingresos provenientes de LALIGA que dependen de la posición en la que quedes.

Con esta victoria, Marcelino cierra su etapa en el Villarreal. Esta temporada ha estado marcada por sus buenos resultados en la competición liguera, pero no así en Champions. El entrenador se va con la sensación de haber hecho un buen trabajo.

“Es bastante diferente a como salí la otra vez. La posibilidad de quedar tercero, el propósito de salir como amigos. La trayectoria deportiva ha sido excelente. La finalización de una temporada histórica para el Villarreal, con dos clasificaciones a Champions consecutivas. Es mucho lo conseguido. Nos colamos como terceros. Hemos batido el récord de goles de una temporada en Primera. Son muchos datos positivos. Luego queda algo que es muy importante, las relaciones humanas. Estoy muy agradecido a cómo se portó la gente conmigo”.