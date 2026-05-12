Ferran Torres, Jugador Hyundai de la jornada 35 de LALIGA EA Sports

Saray Calzada 12 MAY 2026 - 10:51h.

Ferran Torres marcó y dejó buenos momentos sobre el campo ante el Real Madrid

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Recta final de la temporada de LALIGA EA Sports y las posiciones en la tabla se van definiendo. Una que ya está clara es la del ganador. El FC Barcelona se enfrentó en la jornada 35 al Real Madrid y en el Clásico se proclamaron campeones gracias a la victoria de 2-0 sobre los de Álvaro Arbeloa. Uno de los goleadores del partido fue Ferran Torres, pero no fue lo único bien que hizo el tiempo que estuvo en el campo por eso es el Jugador Hyundai de esta jornada.

El delantero del Barça ha hecho una gran temporada. Ha tenido algún bache en su faceta goleadora, pero el rendimiento hasta el momento ha sido muy bueno. 21 goles y dos asistencias. En los dos últimos partidos ha visto portería y es un golpe encima de la mesa con el Mundial a la vuelta de la esquina. Ferran Torres es uno de los fijos en la lista de Luis de la Fuente y todo hace presagiar, salvo contratiempo, que estará en la lista de convocados para la cita mundialista.

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Ferran Torres se gana un sitio en el once

Un partido como contra el Real Madrid es uno de los que más foco tiene y que hiciera esa buena actuación certifica que es un jugador para ser titular en el FC Barcelona y en la Selección Española. Esta temporada ha conseguido que Hansi Flick apueste en el once más por él que por Robert Lewandowski. Es el segundo goleador del equipo, solo por delante tiene a Lamine Yamal con 24 tantos.

El técnico alemán le ha dado confianza y él ha respondido en el campo. Contra el Real Madrid, Ferran Torres marcó un gol, pero tuvo ocasiones para hacer alguno más. Interpretó los espacios que dejaba la defensa como nadie y fue un quebradero de cabeza para la zaga blanca con sus continuos movimientos.