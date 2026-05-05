Cucho Hernández, Jugador Hyundai de la jornada 34 de LALIGA EA Sports

Diego Páez de Roque 05 MAY 2026 - 07:58h.

El delantero colombiano fue clave en la victoria del Real Betis con su doblete ante el Real Oviedo

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El Real Betis, jornada tras jornada, tiene cada vez más afianzada la quinta plaza de LALIGA EA Sports, la cual le puede dar acceso a la UEFA Champions League de la temporada 2026/27. Los de Manuel Pellegrini encadenan varios encuentros seguidos sin perder, aunque fue el domingo contra el Real Oviedo cuando volvieron a la senda de la victoria.

El conjunto verdiblanco quiso cerrar el partido lo antes posible para evitar sobresaltos finales, y lo logró gracias a un Cucho Hernández muy inspirado. El delantero colombiano abrió la lata pasado el minuto 20 y cerró la goleada con el tercer tanto del Real Betis ya en la segunda parte. Es por ello que, gracias a su doblete, Cucho Hernández es el Jugador Hyundai de la jornada 34 de LALIGA EA Sports.

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Cucho Hernández, Jugador Hyundai de la Jornada 34

Tras el choque, el protagonista del fin de semana atendió a los medios de comunicación para hablar de su momento de forma y su rendimiento a lo largo de la presente temporada.

"Saben que siempre que vengo aquí soy muy autocrítico. Es cierto que es un buen número, en lo personal siento que no está nada mal, pero que hubieran sido muchos más a este momento de la temporada. Estoy satisfecho por este número y quedan cuatro para sumar más", mencionó.

En cuanto al partido, destacó que "se puso de cara pronto y lo supimos controlar". "Contentos por los tres puntos y ahora toca seguir", añadió. Acerca de su actuación, resaltó que en cuestión de números pudo ser de los mejores, pero se centró en cerrar la quina plaza que puede darles acceso a la Liga de Campeones.

"Sería un sueño hecho realidad. Yo creo que para todos, el que lo haya jugado y el que no, sería algo muy bonito. Esperamos poderle dar esa alegría de que vivamos esa bonita experiencia el próximo año. Depende de nosotros, lo trataremos de hacer y, si Dios quiere, ahí estaremos", explicó el Cucho Hernández.