Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Real Betis
Competicion:

Encuesta a la afición del Betis: ¿prefieren la Champions o un descenso del Sevilla?

Encuesta al Betis sobre la Champions y el descenso del Sevilla
Los béticos opinan ante las cámaras de ElDesmarque. Tito González
Tito González
Compartir

La dualidad deportiva es una de las cosas más bonitas que tiene nuestra ciudad. Barrios, amistades e incluso familias divididas por un sentimiento futbolístico. Real Betis Balompié o Sevilla Fútbol Club. Una rivalidad bien entendida que convierte este en uno de los derbis más atractivos del mundo. Como no podía ser de otra forma -y al igual que ocurriese al contrario hace más de una década- ahora son muchos los béticos que están pendientes de lo que haga su eterno rival. Los de Luis García Plaza dependen de sí mismos para amarrar la permanencia, pero la posibilidad de bajar a Segunda División sigue estando ahí. Nuestro compañero Tito González ha salido a la calle para testear el sentir de la parroquia verdiblanca. Qué preferirían... ¿una clasificación para la Champions o un descenso sevillista?

Puedes ver sus respuestas en el vídeo de arriba.

Temas