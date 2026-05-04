Encuesta a la afición del Betis: ¿prefieren la Champions o un descenso del Sevilla?

Tito González 04 MAY 2026 - 14:11h.

Disparidad de opiniones entre los béticos ante la situación del Sevilla, que depende de sí mismo para salir del descenso

La probabilidad de permanencia del Sevilla FC se dispara tras la derrota del Espanyol

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La dualidad deportiva es una de las cosas más bonitas que tiene nuestra ciudad. Barrios, amistades e incluso familias divididas por un sentimiento futbolístico. Real Betis Balompié o Sevilla Fútbol Club. Una rivalidad bien entendida que convierte este en uno de los derbis más atractivos del mundo. Como no podía ser de otra forma -y al igual que ocurriese al contrario hace más de una década- ahora son muchos los béticos que están pendientes de lo que haga su eterno rival. Los de Luis García Plaza dependen de sí mismos para amarrar la permanencia, pero la posibilidad de bajar a Segunda División sigue estando ahí. Nuestro compañero Tito González ha salido a la calle para testear el sentir de la parroquia verdiblanca. Qué preferirían... ¿una clasificación para la Champions o un descenso sevillista?

Puedes ver sus respuestas en el vídeo de arriba.