Toni Martínez, Jugador Hyundai de la jornada 32 de LALIGA EA Sports

Saray Calzada 27 ABR 2026 - 23:41h.

Toni Martínez hizo un doblete muy valioso en un partido de duelo directo por el descenso

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El Deportivo Alavés se enfrentaba al Mallorca en un duelo directo por el descenso. En este tramo final de la temporada está todo muy apretado y cualquier punto puede marcar la diferencia. Los de Quique Sánchez Flores recibieron el gol de Jan Virgili en el primer tiempo, pero Toni Martínez sacó el traje de faena y con un doblete dio la vuelta al marcador para dar a su equipo y a la afición la esperanza de seguir manteniéndose en Primera División. Es por eso que es nuestro Jugador Hyundai de la jornada 32 de LALIGA EA Sports.

Estos dos goles pueden ser mucho más que tres puntos en unas semanas. El jugador del Alavés está en racha y se llega a hablar de que el delantero quiere su sitio en la lista de Luis de la Fuente tras los 15 goles y las tres asistencias que lleva esta temporada.

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Toni Martínez mantiene al Deportivo Alavés en Primera División

El jugador acabó agotado por el esfuerzo ante el Mallorca, pero su entrenador aclaró tras el partido que “estaba agotado y pidió el cambio. Está jugando muchos minutos y nos está ayudando mucho con los goles y con el trabajo que desempeña”.

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Quique Sánchez Flores tuvo buenas palabras para Toni Martínez y al revés también se produjeron. El jugador cree que este cambio del Alavés en las últimas semanas se debe al buen hacer del técnico. "Dice cuatro cosas, sitúa al equipo... está harto de esas situaciones y nos tenemos que agarrar a eso también. El equipo reacciona, no es la primera vez. Por eso quiero darle la enhorabuena a todo el cuerpo técnico, a la gente que trabaja con nosotros, porque nada es por casualidad. Me gustaría sufrir menos pero cuando remontamos así es espectacular", comentó tras el partido en 'Movistar'.