Fede Viñas, Jugador Hyundai de la jornada 31 de LALIGA EA Sports

Ángel Cotán 13 ABR 2026 - 23:37h.

Un doblete para mantener vivo el sueño de la permanencia

El Levante aviva las peleas de LALIGA: así queda la clasificación por Europa y el descenso

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Fede Viñas es nuestro Jugador Hyundai de la jornada 31 en LALIGA EA Sports. El delantero carbayón se está echando a su equipo a la espalda y apura las opciones de salvación a base de goles. En Balaídos, el uruguayo anotó un doble que allanó la incontestable victoria del conjunto dirigido por Guillermo Almada ante el Celta de Vigo.

Fede Viñas, el Jugador Hyundai de la jornada 31

El uruguayo Fede Viñas, autor de dos de los tres goles del Real Oviedo en su victoria ante el Celta, destacó la importancia del triunfo logrado en Balaídos porque sus rivales directos también habían hecho los deberes en sus partidos. “Fue una fecha en la que todos los que estamos peleando por esa permanencia, ganaron todos. Nos tocaba a nosotros hacer ese trabajo que era ganar y lo hicimos. Por eso, a nuestra gente decirle que confíe, que nosotros estamos dejándolo todo, trabajando muy fuerte para conseguir esa permanencia”, comentó.

El charrúa destacó el gran partido que firmó su equipo frente al Celta: “Se nos dio un partido redondito y contra un equipo de mucha jerarquía. Estoy muy contento por la victoria y también por los goles”. El atacante del Oviedo, donde juega cedido por el Club León de México, ya suma nueve tantos en LaLiga: “Estoy muy contento por los goles. Hoy me toca estar en Oviedo, así que dejo todo por esta camiseta y por la institución”. “Aquí cuesta un poquito más marcar porque somos un recién ascendido, pero yo me enfoco en trabajar y luchar por mis compañeros Hoy nos vamos felices con tres puntos para casa”, sentenció.