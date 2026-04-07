Muriqi, Jugador Hyundai de la jornada 30 de LALIGA EA SPORTS

Diego Páez de Roque 07 ABR 2026 - 00:21h.

Muriqi fue el héroe en Son Moix

Lesión confirmada en el RCD Mallorca: quirófano y adiós a la temporada

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Muriqi fue, una vez más, el héroe del RCD Mallorca. El conjunto bermellón tenía una oportunidad clara de salir de los puestos de descenso tras la derrota del Elche en Vallecas, pero ante ellos tenían al segundo clasificado de LALIGA EA SPORTS.

Aun así, los de Martín Demichelis demostraron sus ganas de permanecer en Primera División con un gran juego que terminó dando sus frutos con el gol de Manu Morlanes. Éder Militao empató el encuentro a falta de 2 minutos para llegar al 90 y, cuando todo apuntaba al empate, apareció Vedat Muriqi para poner el 2-1 final en el marcador.

Es por ello que, gracias a anotar el gol de la victoria ante el Real Madrid que saca el RCD Mallorca de los puestos de descenso, Vedat Muriqi es el Jugador Hyundai de la Jornada 30.

Muriqi rompe a llorar tras el gol al Real Madrid

El delantero no pudo aguantar las lágrimas en la celebración de su tanto. Vedat Muriqi recibió un balón dentro del área de Mateo Joseph, controló con la izquierda para acomodarse el balón y terminar rematando con la derecha.

Tras el partido, el ariete explicó el motivo de sus lágrimas. "Llevo unas dos semanas y, aunque por fuera parezco feo y duro, yo también soy un humano. A veces las emociones y los nervios me dejan. Vengo de fallar un penalti en el 92 y perder un punto en un partido muy complicado ante el Elche", comenzó diciendo.

"Luego, después, en una semana, perder una final para estar en el Mundial, para cumplir el mayor sueño de mi vida... he llegado aquí, 1-0 ganando, han empatado en el 88 y he pensado 'ha empezado esto ha empezado bien pero va a acabar mal'. Y de repente un golazo, ganando 2-1, con mi gol, que esta temporada aunque he metido 19 goles no ha pasado, me acuerdo, y conseguido la victoria hoy", aseguraba.

Aunque también tuvo palabras de agradecimiento para su afición. "Hoy ha sido un apoyo enorme para todo el equipo. Os agradezco mucho por vuestro apoyo, por todo lo que me habéis dado, lo que me habéis hecho, estar aquí contento y feliz. Ojalá acabemos en Primera nosotros también. Vamos a mantenernos en Primera y luchar por el Mallorca", mencionó.