Coches y Motos 28 NOV 2026 - 23:46h.

La marca india ha cuidado hasta el más mínimo detalle para garantizarse de crear una moto excepcional

La nueva Triumph es, para la mayoría, la más bonita de la marca

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Aunque la Triumph Bonneville T100 es una moto muy interesante y espectacular, creemos que la Royal Enfield Classic 650 se merece estar por encima. Tiene un estilo que es imposible que pase desapercibido, y se ha adaptado a las nuevas tecnologías sin perder su identidad clásica, lo que la hace tan especial. La marca india ha cuidado hasta el más mínimo detalle para garantizarse de crear una moto excepcional, y el resultado salta a la vista rápidamente.

Es una moto enfocada a una conducción relajada y cómoda, con un propulsor asociada a una caja de cambios de seis velocidades. El consumo es de 4,6 litros por cada 100 kilómetros, y la refrigeración es conjunta por aire y aceite. Equipa un motor de 648 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 47 CV, lo que provoca que sea perfectamente apta para conducirla en caso de que dispongas del carné A2, y tiene componentes de gran calidad.

Casi todos llevan el sello de Showa, lo que ya advierte de que es una moto de primer nivel. Sí que es cierto que uno de los sellos de identidad de esta moto es el minimalismo, lo que le lleva a prescindir de una gran cantidad de sistemas de ayudas a la conducción, a excepción del ABS. Pero sí que cuenta con iluminación full LED, o con una pequeña pantalla LCD en la instrumentación, complementaria al cuadro analógico, que ofrece los datos necesarios.

La Royal Enfield Classic 650 cuesta 6.887 euros

Hemos quedado impresionados al ver lo que cuesta la Royal Enfield Classic 650, pues aunque resulte difícil de creer, no hará falta que pagues ninguna cifra astronómica para hacerte con ella. Tan solo tendrás que desembolsar un total de 6.887 euros, algo que es irrisorio.