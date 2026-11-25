Coches y Motos 25 NOV 2026 - 15:15h.

Muy premium y con más de 200 km de autonomía

El Denza Z9 GT es la alternativa china a Porsche y Mercedes AMG con más de 1.000 CV y kilómetros de autonomía

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Los SUV han ganado tanto terreno que los monovolúmenes pierden presencia en las calles. Por suerte para sus aficionados, algunas marcas todavía apuestan por ellos, también en el segmento de lujo. Denza es una de ellas: su D9 recupera ese formato familiar con una carrocería imponente y un frontal muy particular.

Sus dimensiones explican buena parte de esa imagen. Mide 5,25 metros de largo, casi dos metros de ancho y 1,90 de alto. La batalla alcanza 3,11 metros. Dentro caben siete pasajeros en tres filas. El maletero ofrece 570 litros y llega a 2.310 con los asientos abatidos, según la configuración.

Monovolumen de lujo para los más exigentes

El diseño también busca comodidad en los trayectos largos. La segunda fila cuenta con asientos calefactados, ventilados y con masaje. Los delanteros también ofrecen esas funciones. La tercera fila se puede abatir cuando hace falta más espacio. Así, el D9 también cambia de coche familiar a gran vehículo de carga.

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La gama española ofrece dos acabados. El Elegance cuesta 78.500 euros y ya incorpora una pantalla central de 15,6 pulgadas, sonido Devialet y cámara de 360 grados. También añade asistentes de conducción, tracción total y función V2L. Esta última permite alimentar aparatos eléctricos desde el propio coche durante una escapada.

354 CV de potencia y más de 200 km de autonomía eléctrica

Bajo el capó trabaja un sistema híbrido enchufable DM-i. Combina gasolina 1.5 y motor eléctrico de 231 CV. La potencia conjunta alcanza 354 CV. Denza anuncia hasta 210 kilómetros eléctricos y una autonomía combinada de hasta 950 kilómetros. La carga Flash rápida pasa del 10 al 70% en cinco minutos.

Las prestaciones acompañan a su tamaño. El D9 acelera de cero a cien en 8,6 segundos y alcanza 180 km/h. El consumo combinado homologado es de 8,6 litros cada cien kilómetros. Son cifras llamativas para un modelo de este tamaño, aunque dependerán del uso y de mantener la batería cargada.

Por encima se sitúa el Ultimate, con un precio de 83.500 euros. Ambos acabados se miden con propuestas como Lexus LM, Mercedes EQV y VOYAH Dream.