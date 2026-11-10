El nuevo Mercedes CLA es, para la mayoría, el modelo más bonito de la historia de Mercedes

Coches y Motos 10 NOV 2026 - 12:23h.

La marca alemana tiene uno de los eléctricos más top del mercado

El nuevo Mercedes CLE es uno de los coches más elegantes que ha fabricado Mercedes en décadas

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Mercedes ha construido algunos de los automóviles más elegantes de la historia, desde los grandes coupés clásicos hasta las berlinas que han definido el lujo europeo durante décadas. Por eso resulta difícil afirmar que un modelo actual sea el más bonito de todos. Sin embargo, el nuevo CLA tiene argumentos para situarse entre los diseños más atractivos de la gama reciente de la marca alemana.

Su carrocería combina una silueta de inspiración cupé con cuatro puertas, un frontal muy tecnológico y unas proporciones que transmiten deportividad sin recurrir a una estética excesivamente agresiva. Además, esta nueva generación introduce importantes novedades mecánicas, con versiones eléctricas y alternativas híbridas.

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Una silueta elegante con personalidad propia

El nuevo Mercedes CLA mide aproximadamente 4,72 metros de longitud, una cifra que lo sitúa entre las berlinas compactas de mayor tamaño. Su diseño mantiene una de las características más reconocibles del modelo: una línea de techo descendente que crea una silueta cercana a la de un coupé. El frontal incorpora unos faros estilizados y una parrilla de grandes dimensiones que, en las versiones eléctricas, utiliza numerosos elementos luminosos con forma de estrella.

También dispone de una firma luminosa que conecta visualmente los grupos ópticos y refuerza su imagen tecnológica. De perfil destacan un capó largo, una superficie acristalada relativamente estrecha y una carrocería de formas suaves. La trasera incorpora unos pilotos horizontales unidos mediante una franja luminosa y un pequeño volumen destinado al maletero. El resultado es una berlina con proporciones equilibradas y una imagen claramente diferenciada de los SUV que dominan buena parte del catálogo de Mercedes.

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Un interior que apuesta por la tecnología

El habitáculo representa otro de los grandes cambios introducidos por esta generación. Mercedes ha desarrollado una arquitectura electrónica completamente nueva, acompañada por un sistema multimedia que utiliza inteligencia artificial y nuevas funciones de conectividad. Dependiendo del equipamiento, el CLA puede incorporar el sistema MBUX Superscreen, que integra varias pantallas digitales en una superficie que ocupa buena parte del salpicadero.

También dispone de iluminación ambiental, diferentes combinaciones de tapicerías y numerosos asistentes de conducción. Los asientos delanteros ofrecen una posición relativamente baja, acorde con la orientación deportiva de la carrocería. La segunda fila dispone de espacio suficiente para desplazamientos habituales, aunque la caída del techo puede limitar la comodidad de los ocupantes más altos.

Las versiones eléctricas incorporan un maletero posterior de 405 litros y un compartimento delantero adicional de 101 litros. Esta solución permite aprovechar el espacio disponible sin renunciar a una carrocería estilizada.

Hasta 792 kilómetros de autonomía eléctrica

La nueva generación del CLA incorpora una gama mecánica profundamente renovada. Las versiones eléctricas utilizan una arquitectura de 800 voltios que permite alcanzar potencias de recarga elevadas. El CLA 250+ desarrolla 272 CV y puede homologar hasta 792 kilómetros de autonomía WLTP, dependiendo de la configuración.

También existe una variante 350 4MATIC de 354 CV, equipada con dos motores eléctricos y tracción total. Mercedes ofrece asimismo alternativas híbridas de gasolina, destinadas a quienes prefieren mantener un motor de combustión. Estas versiones permiten ampliar las posibilidades de elección sin modificar sustancialmente la personalidad estética del automóvil.

El nuevo CLA no puede considerarse objetivamente el Mercedes más bonito de la historia. Modelos clásicos como el 300 SL o los grandes coupés de la marca siguen ocupando un lugar especial entre los aficionados. Sin embargo, su diseño demuestra que Mercedes continúa concediendo importancia a las carrocerías elegantes y de proporciones tradicionales. Para quienes buscan una berlina moderna, tecnológica y con una silueta distinguida, el CLA representa una de las propuestas más atractivas de su catálogo actual.