El Denza Z9 GT es la alternativa china a Porsche y Mercedes AMG con más de 1.000 CV y kilómetros de autonomía

Coches y Motos 11 FEB 2026 - 18:07h.

Este eléctrico chino es muy top en muchos sentidos

Tiene más potencia que un Porsche a precio para todos los bolsillos

Compartir







El Denza Z9 GT supone una declaración de intenciones por parte de la industria china del automóvil en el segmento de las grandes berlinas deportivas de altas prestaciones. Este modelo, desarrollado bajo el liderazgo tecnológico de BYD, se sitúa directamente frente a propuestas consolidadas de fabricantes europeos como Porsche y Mercedes-AMG, tanto por planteamiento como por ambición técnica.

No es ningún secreto que Denza se ha convertido en uno de los principales escaparates tecnológicos de BYD en su ofensiva premium. El Z9 GT encarna esa estrategia con una combinación de diseño, potencia y autonomía que busca romper prejuicios y elevar la percepción de los productos procedentes de China dentro de los segmentos más exclusivos del mercado.

A nivel estético, el Z9 GT adopta una silueta baja y alargada, con proporciones propias de un gran turismo de lujo. La línea del techo, el tratamiento de los laterales y una zaga marcada por soluciones aerodinámicas activas refuerzan una imagen claramente orientada a las prestaciones, sin perder de vista un enfoque elegante y sofisticado. El conjunto transmite solidez y modernidad, alineándose con los estándares visuales de las berlinas deportivas de referencia.

El apartado técnico es uno de los grandes protagonistas. El sistema de propulsión supera holgadamente los 1.000 CV gracias a una arquitectura electrificada avanzada que combina varios motores eléctricos con un motor térmico que actúa como apoyo energético. Esta configuración permite ofrecer cifras de aceleración propias de un superdeportivo, al tiempo que garantiza una autonomía total que puede superar los 1.000 kilómetros, un dato especialmente relevante en un vehículo de este nivel de prestaciones.

Un salto tecnológico con enfoque premium

Lo destacable en este caso es que el Denza Z9 GT no basa su atractivo únicamente en las cifras. La tecnología de baterías desarrollada por BYD juega un papel clave, con una alta densidad energética y una gestión térmica optimizada que permite mantener un rendimiento elevado de forma sostenida. En este sentido, el equilibrio entre potencia, eficiencia y usabilidad marca una clara diferencia frente a otros modelos de altas prestaciones.

El interior refuerza su posicionamiento premium con una fuerte digitalización y una presentación cuidada. Pantallas de gran formato, materiales de alta calidad y un diseño orientado al confort crean un entorno tecnológico y lujoso. Los sistemas de asistencia a la conducción y las ayudas activas a la seguridad forman parte de una dotación que busca situarse al nivel de las mejores referencias europeas.

Por otro lado, el chasis y la tracción integral han sido concebidos para gestionar de forma eficaz la enorme potencia disponible. La respuesta inmediata de los motores eléctricos, combinada con una puesta a punto enfocada a la estabilidad y el control, permite ofrecer un comportamiento dinámico acorde a su planteamiento como gran turismo de altas prestaciones.

Por todo ello, el Denza Z9 GT se consolida como una alternativa real desde China a las grandes berlinas deportivas premium. Más allá del impacto mediático de sus cifras, representa un salto cualitativo en diseño, tecnología y ambición industrial, reflejando hasta qué punto los fabricantes chinos están preparados para competir en la élite del automóvil global.