La Yamaha NMAX 125 gana atractivo con sus promociones y un consumo cercano a los 2,2 l/100 km
En 2025, cuando su propulsor recibió la homologación Euro 5+
La Yamaha T-Max tiene un problema
La Yamaha NMAX 125 es la scooter que todos sueñan con tener, por su bonito diseño, sus buenas prestaciones, su comodidad y su razonable consumo. Aparte, tiene un precio increíble, que permite que todo el mundo se pueda permitir su adquisición sin ningún tipo de problema. En definitiva, es una apuesta segura y sin riesgo, de la que es imposible que te llegues a arrepentir jamás, eso lo puedes tener claro. Y recientemente, tuvo una importante actualización.
Concretamente, en 2025, cuando su propulsor recibió la homologación Euro 5+, además de un nuevo diseño en la carrocería y los faros, una revisión en los muelles de suspensión delanteros y traseros y mucho más. En cuanto al motor, conocido por todos, equipa un moderno 4T de refrigeración líquida, que brilla por su suave respuesta y su contenido consumo, con una cilindrada de 125 centímetros cúbicos, apto para conducirlo con carné de coche.
Anuncia una potencia de 12 CV, y está dotado de sistema de control de tracción, de tecnología Start&Stop o de ABS. Su consumo es de apenas 2,2 litros por cada 100 kilómetros, una cifra irrisoria, lo que junto a su depósito de combustible de unos siete litros, se traduce en una autonomía cercana a los 300 kilómetros. Y si hablamos del equipamiento, hay que destacar que tiene una pantalla digital tipo LCD en la instrumentación de 4,2 pulgadas.
La Yamaha NMAX 125 cuesta 3.599 euros
La Yamaha NMAX 125 tiene un precio más apetecible y accesible que nunca, pues su precio se ubica en 3.599 euros, lo que nos parece una auténtica ganga. Si quieres conseguir una scooter que nunca te falle ni te decepcione, no cabe duda de que esta es la mejor inversión que puedes realizar hoy en día en el mercado.