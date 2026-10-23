Royal Enfield pone al alcance de más bolsillos una de sus motos más míticas

Coches y Motos 23 OCT 2026 - 11:51h.

Si hablamos del motor, hay que destacar que cuenta con un propulsor de un solo cilindro

Royal Enfield, la marca india de moda, mejora su mejor moto

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Desde Royal Enfield han tenido un magnífico detalle a la hora de poner al alcance de más bolsillos una de sus motos más míticas, como es la Himalayan 450. Es una moto peculiar, a la que describen como una verdadera todoterreno, enfocada a un público que busca una moto sencilla y fácil de usar. En este 2026 no ha sufrido ni cambios ni actualizaciones, pero en 2025 sí que recibió la homologación Euro 5+, una noticia que lo cambia todo.

Si hablamos del motor, hay que destacar que cuenta con un propulsor de un solo cilindro, refrigerado por líquido y de cuatro válvulas, que rinde a una potencia de 40 CV a 8.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 40 Nm a 5.500 rpm. La bomba de agua está integrada, y se ha dotado de un doble radiador para conseguir una mejor refrigeración en todo momento. Y no podemos descuidar que monta un embrague asistido y anti-rebote que funciona por cable, y un acelerador electrónico con dos modos de conducción.

En la parte ciclo, queremos destacar que las suspensiones están compuestas por una horquilla Showa, y el amortiguador trasero funciona mediante un sistema de bieletas. También cuenta con ABS desconectable en la rueda trasera, mientras que en la instrumentación incorpora un sistema de navegación conocido como TripperDash, que permite elegir entre un visionado tipo analógico y otro digital, y utiliza la tecnología Google más avanzada.

La Royal Enfield Himalayan 450 cuesta 5.887 euros

Un punto que es imposible de ignorar en la Royal Enfield Himalayan 450 es el hecho de que esté disponible a cambio de un precio más que aceptable. En concreto, la puedes conseguir si pagas un total de 5.887 euros, lo que a todos nos parece un auténtico regalo.