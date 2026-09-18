Royal Enfield convierte en accesible su moto más aventurera con una versión pensada para todos
Cuenta con todo lo necesario para destacar por encima de las demás
Royal Enfield lanza una moto tan barata y capaz que ni Honda ni Kawasaki pueden igualar su propuesta
Tenemos que detenernos a hablar de la Royal Enfield Continental GT 650, una naked de estilo clásico que nos parece de las mejores motos que se han diseñado jamás, y que reúne todos los requisitos para ser una de las referentes del sector. Es extraordinaria de principio a fin, y cuenta con todo lo necesario para destacar por encima de las demás. Así que es muy aconsejable echarle un vistazo, ya que no te va a decepcionar en cuanto la consigas.
Monta un motor de dos cilindros, con una cilindrada de 648 centímetros cúbicos, que es capaz de rendir a una potencia de 47 CV y a un par máximo de 52 Nm. Esto implica que es perfectamente apta para todos los usuarios que disponen del carné A2, mientras que el propulsor cuenta con la homologación Euro 5+. Está disponible en dos colores distintos, que son el rojo y el rojo cromado, aunque esta última requiere de una inversión extra de 400 euros.
La caja de cambios se asocia a seis velocidades, y el embrague anti-rebote permite una conducción más fluida. El chasis está fabricado en tubos de acero y es de dimensiones reducidas, ideal para moverse con comodidad y agilidad siempre que lo necesites, y la ergonomía ha sido analizada a fondo para que no tengas que preocuparte por nada. El faro delantero es con tecnología LED, y en la instrumentación analógica nos podemos encontrar con dos relojes.
La Royal Enfield Continental GT 650 cuesta 6.987 euros
Algo que incita enormemente a querer adquirir esta Royal Enfield Continental GT 650 es el hecho de que esté disponible por un precio tan razonable, que permite comprarla si pagas a cambio un total de 6.987 euros. No cabe duda de que merece mucho a pena, y que es una cifra que se puede pagar sin mucha complicación.