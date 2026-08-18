Royal Enfield lanza una moto tan barata y capaz que ni Honda ni Kawasaki pueden igualar su propuesta

Coches y Motos 18 AGO 2026 - 17:39h.

El depósito de combustible cuenta con una capacidad total de 13,5 litros

Royal Enfield Bullet, la moto más vieja del mundo, también la más bonita, se vende en España

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Royal Enfield ha presentado una moto que es increíblemente barata, capaz de eclipsar a marcas con el prestigio y el presupuesto de Honda y Kawasaki. Y es que la Bear 650 es una naked tipo scrambler con una clara inspiración en los años 60, que te teletransporta hacia el pasado de forma instantánea. No hay más que ver las placas porta números laterales de forma ovalada, la imagen robusta y minimalista o la combinación de colores, que acaban por hacerla una maravilla para los amantes de la nostalgia.

El depósito de combustible cuenta con una capacidad total de 13,5 litros para asegurarte una buena autonomía, mientras que el motor al que recurre es de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 648 centímetros cúbicos. Es un propulsor ideal para una moto de este tipo por su suavidad en la entrega y su empuje en el medio régimen, y para hacerla verdaderamente retro, no cuenta ni con acelerador electrónico ni con ayudas como el embrague anti-rebote o el control de tracción.

La cifra de potencia que declara es de 47,4 CV a 7.150 revoluciones por minuto, con un par máximo de 56,5 Nm a 5.150 rpm, lo que la sitúa al límite de lo permitido para el carné A2. La refrigeración es por aire y aceite, y en la parte ciclo encontramos un chasis de acero de estructura tubular, una horquilla invertida Showa o un doble amortiguador trasero. Y en la instrumentación, hay que mencionar la pantalla TFT de cuatro pulgadas con conectividad y navegación integrada.

La Royal Enfield Bear 650 sorprende con un precio de 7.387 euros

La adquisición de la Royal Enfield Bear 650 es una de las más inteligentes que se pueden realizar, pues basta con desembolsar un total de 7.387 euros para que la puedas tener en el garaje.