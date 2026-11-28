Coches y Motos 28 NOV 2026 - 15:56h.

El MX-5 es uno de los modelos que mejor representa el espíritu de la marca japonesa

Mazda ajusta el precio del Mazda3, uno de los compactos con mejor equilibrio entre diseño y comportamiento

Compartir







En un mercado donde los deportivos son cada vez más potentes, pesados y tecnológicos, Mazda continúa defendiendo una filosofía diferente. El MX-5 representa una de las propuestas más particulares del fabricante japonés, con una carrocería descapotable, propulsión trasera y un planteamiento que concede especial importancia a las sensaciones de conducción. Su principal atractivo no está en ofrecer cifras de potencia extraordinarias, sino en combinar ligereza, equilibrio y una conexión directa entre el conductor y el automóvil.

El MX-5 también mantiene una tradición que comenzó en 1989, cuando Mazda recuperó el concepto de los pequeños deportivos británicos de décadas anteriores. Desde entonces, el modelo ha evolucionado sin abandonar sus principales características. La generación actual, conocida como ND, continúa apostando por unas dimensiones compactas y una estética que combina superficies suaves con elementos deportivos.

PUEDE INTERESARTE Seguramente no lo conoces, pero este Mazda es un chollo

Un descapotable de menos de cuatro metros

El Mazda MX-5 mide aproximadamente 3,92 metros de longitud y utiliza una carrocería de dos plazas. Su frontal incorpora unos faros estilizados, un capó alargado y una parrilla de dimensiones contenidas que contribuye a transmitir una imagen deportiva. De perfil destacan una línea de cintura baja, unos pasos de rueda marcados y unas proporciones que recuerdan a los roadster tradicionales.

La trasera presenta unos pilotos compactos y unas superficies redondeadas que refuerzan su personalidad. Mazda ofrece dos configuraciones de carrocería: el MX-5 Roadster, con capota de lona de accionamiento manual, y el MX-5 RF, que incorpora un techo rígido retráctil. Ambas mantienen una distribución de dos plazas, aunque presentan diferencias en peso, aislamiento y experiencia de conducción.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Mazda CX-80 confirma que Mazda fabrica uno de los SUV más atractivos del mundo

El habitáculo utiliza una distribución orientada hacia el conductor, con una posición de conducción baja, una consola central relativamente estrecha y mandos de fácil acceso. El maletero ofrece alrededor de 130 litros, una capacidad limitada que condiciona su utilización durante viajes largos. Sin embargo, esta característica forma parte de un planteamiento que prioriza la ligereza frente a la funcionalidad familiar.

Motores atmosféricos y propulsión trasera

El Mazda MX-5 ha utilizado diferentes motores de gasolina atmosféricos dentro de su generación actual. Entre ellos destaca el 1.5 Skyactiv-G de 132 CV, una mecánica que combina una respuesta progresiva con un peso contenido. También ha existido una versión 2.0 Skyactiv-G de 184 CV, especialmente interesante para quienes buscan prestaciones superiores, aunque su disponibilidad en el mercado europeo ha variado con las actualizaciones de emisiones.

La transmisión manual de seis velocidades constituye uno de los elementos más característicos del MX-5. Su recorrido corto y su accionamiento preciso contribuyen a ofrecer una experiencia de conducción participativa, especialmente en carreteras de curvas. La propulsión trasera y una distribución de pesos próxima al equilibrio entre ambos ejes también desempeñan un papel importante en su comportamiento dinámico.

Mazda ha apostado por mantener un peso relativamente reducido, con versiones que se sitúan alrededor de los 1.000 kilogramos. Esta característica permite aprovechar la potencia disponible sin necesidad de recurrir a motores de gran cilindrada. El resultado es un deportivo que puede ofrecer sensaciones intensas a velocidades moderadas, una cualidad cada vez menos habitual entre los automóviles modernos.

Un deportivo diferente a sus rivales

El MX-5 también dispone de diferentes asistentes de conducción, conectividad y elementos de confort, aunque su equipamiento está condicionado por las dimensiones del habitáculo. La actualización de la generación ND introdujo una pantalla multimedia de 8,8 pulgadas y mejoras en diferentes sistemas electrónicos. Las versiones superiores pueden incorporar asientos deportivos Recaro, diferencial autoblocante y una suspensión específica.

El Toyota GR86 y el Subaru BRZ representan alternativas cercanas por su filosofía de propulsión trasera y motores atmosféricos, aunque utilizan carrocerías cupé y presentan diferencias importantes en potencia y disponibilidad comercial. El Mazda responde con una experiencia descapotable y un peso especialmente contenido.

El MX-5 no es el deportivo más rápido ni el más práctico de su categoría. Sin embargo, combina una estética reconocible con una conducción participativa y unas dimensiones que permiten disfrutar de carreteras de curvas sin necesidad de grandes potencias. Para quienes valoran las sensaciones al volante, continúa siendo una de las propuestas más interesantes del mercado.