Mazda MX-5 2027 refuerza su esencia deportiva y diversión al volante

El icónico roadster japonés estrena la edición especial Yakudo

Mejora sus prestaciones, amplía su equipamiento y suma el nuevo color Zinc Green

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Más de tres décadas después de revolucionar el segmento de los descapotables ligeros, el Mazda MX-5 sigue fiel a la receta que lo convirtió en un éxito mundial: ofrecer sensaciones puras al volante. Para 2027, el modelo más vendido de su categoría se actualiza con nuevas versiones, mejoras mecánicas y detalles de diseño que refuerzan su personalidad sin perder su esencia.

La principal novedad es la llegada de la edición especial Yakudo, una variante exclusiva para la carrocería Soft Top cuyo nombre evoca movimiento y energía. Esta nueva interpretación del MX-5 apuesta por una imagen más sofisticada gracias a detalles exteriores en plata, pinzas de freno Brembo en el mismo tono y un cuidado interior revestido en Alcantara. El resultado es un roadster con una estética más contemporánea que mantiene intacto su carácter dinámico.

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Junto a Yakudo, el acabado Homura potencia aún más el lado deportivo del modelo. Esta versión incorpora llantas RAYS negras de 16 pulgadas, frenos Brembo rojos, amortiguadores Bilstein y una barra entre torretas delantera, una combinación que mejora la precisión de conducción y acentúa la conexión entre coche y conductor.

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Un nuevo verde para destacar

La gama estrena además el color Zinc Green, disponible en todos los acabados. Esta pintura metalizada, también introducida en el CX-30 2027, ha sido diseñada para transmitir robustez y sofisticación. Dependiendo de la luz, puede mostrar una apariencia más sólida y compacta o revelar reflejos metálicos que resaltan las formas del vehículo.

Las novedades no se limitan al diseño. El motor atmosférico Skyactiv-G de 1,5 litros aumenta su rendimiento hasta los 136 CV y 155 Nm de par. Al mismo tiempo, mejora su eficiencia, con un consumo combinado WLTP de 6,1 litros cada 100 kilómetros y unas emisiones de CO₂ de 139 g/km. Mazda también ha trabajado en la acústica del propulsor para reforzar la sensación de respuesta y agilidad al acelerar.

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En el apartado tecnológico, el MX-5 incorpora de serie en toda la gama el Detector de fatiga, una medida que amplía el equipamiento de seguridad sin restar protagonismo a la experiencia de conducción.

La producción del Mazda MX-5 2027 ya está en marcha y las primeras unidades llegarán a Europa a partir de septiembre de 2026. Una actualización que demuestra que el legendario roadster japonés sigue evolucionando sin renunciar a lo que mejor sabe hacer: sacar una sonrisa a quien se pone al volante.