El nuevo Toyota es la compra más atractiva de la marca y deja atrás a modelos alemanes más caros
Un icono histórico de Toyota que ya mira hacia el futuro
Toyota tiene una nueva maravilla
Hablar del Toyota Land Cruiser es hablar de una auténtica leyenda. Pocos modelos pueden presumir de una reputación tan sólida dentro y fuera del asfalto. Generación tras generación ha sido sinónimo de fiabilidad, resistencia y capacidad para llegar donde otros SUV simplemente no pueden. Ahora, además, Toyota ha conseguido hacerlo más atractivo gracias a una mecánica electrificada que le permite lucir la etiqueta ECO de la DGT.
Su imagen sigue siendo uno de sus grandes argumentos. Mantiene el aspecto robusto y aventurero que siempre ha caracterizado al modelo, pero incorporando detalles modernos y una presencia imponente. Con casi 4,93 metros de longitud, una anchura de 1,98 metros y una altura de 1,86 metros, transmite sensación de vehículo preparado para cualquier desafío.
Un icono entre los amantes de la aventura
Pero el Land Cruiser no solo destaca por su aspecto. También presume de una enorme versatilidad. La configuración de cinco plazas ofrece un maletero de hasta 640 litros, mientras que la variante de siete plazas permite transportar a toda la familia con comodidad. Es un vehículo pensado tanto para largos viajes como para afrontar rutas complicadas lejos del asfalto.
La versión de acceso equipa un motor diésel 2.8 litros asistido por un sistema de hibridación ligera. Desarrolla 204 CV de potencia y se combina con una transmisión automática de ocho velocidades y un avanzado sistema de tracción total. No busca ser un deportivo. Su aceleración de 0 a 100 km/h en 12,7 segundos pasa a un segundo plano frente a sus enormes capacidades para viajar, remolcar o desenvolverse en terrenos difíciles.
Equipamiento y precio para el Toyota Land Cruiser
Además, Toyota ha cuidado especialmente el apartado tecnológico. Desde el primer nivel de equipamiento encontramos elementos muy avanzados para un todoterreno de este tipo. Dispone de sistemas específicos como el Crawl Control, el monitor Multi-Terrain, el bloqueo del diferencial trasero o la barra estabilizadora desconectable. Soluciones que marcan la diferencia cuando desaparece el asfalto.
A ello se suma una dotación de confort digna de modelos premium. Cuenta con pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, sistema de sonido JBL con 14 altavoces, cuadro digital, climatizador bizona, asientos delanteros y traseros ventilados, asientos calefactados, volante calefactable, Head-Up Display, llave digital y cámara de visión 360 grados. Un nivel de equipamiento realmente difícil de igualar entre sus rivales.
Todo ello está disponible desde 66.500 euros al contado. Puede parecer una cifra elevada, pero pocos vehículos ofrecen una combinación tan equilibrada de capacidad todoterreno, tecnología, confort y prestigio. El Toyota Land Cruiser sigue siendo una referencia absoluta. Y ahora, gracias a su mecánica electrificada y a una dotación muy completa, resulta más atractivo que nunca para quienes buscan un vehículo capaz de hacerlo prácticamente todo.