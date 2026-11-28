Coches y Motos 28 NOV 2026 - 17:14h.

Es una apuesta segura y sin riesgo.

La Yamaha T-Max tiene un problema

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En Yamaha han conseguido crear una scooter que difícilmente nos puede parecer más atractiva, y que es perfecta para aquellos que busquen moverse libremente por la ciudad, con total comodidad. Su diseño y sus prestaciones colocan a la XMAX 300 como una de las mejores opciones que existen en el mercado, y destaca por su corte deportivo, con líneas agresivas, que la hacen irresistible e imposible de ignorar. En definitiva, es una apuesta segura y sin riesgo.

Durante el año anterior recibió algunas actualizaciones importantes, entre las que hay que destacar la homologación Euro 5+, con el motor Blue Core, el asiento ergonómico o las ópticas full LED en X. Su frontal es anguloso y marcado, con una pantalla frontal regulable manualmente, un manillar ajustable en posición o unos intermitentes integrados y elevados para una mejor visualización. Y su propulsor también es muy interesante.

Es de un solo cilindro, con una cilindrada de 292 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 27,6 CV, y un consumo que también es realmente moderado, de apenas tres litros por cada 100 kilómetros. El par máximo es de 29 Nm, y está dotada de ayudas para la conducción como el control de tracción. También cuenta con sistema Smart key o con una pantalla LCD de 4,3 pulgadas en la instrumentación, sin descuidar el sistema ABS en ambos trenes.

La Yamaha XMAX 300 cuesta 6.499 euros

Para adquirir la Yamaha XMAX 300, todo lo que tendrás que hacer es invertir un total de 6.499 euros, un precio muy razonable y que se encarga de convertir esta moto en una de las mejores inversiones que hay a día de hoy en el mercado. No lo pienses y hazte con esta moto, a la que sacarás un enorme provecho en todo momento, y que te acompañará a todas partes.