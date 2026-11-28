Coches y Motos 28 NOV 2026 - 09:47h.

Es una trail magnífica para los usuarios que disponen del carné A2

Suzuki tiene una moto preparada para devorar kilómetros

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Si hay una moto que consigue plantarle cara a la Suzuki V-Strom 650, y que nos resulta difícil de ignorar, esa es la Rieju Aventura 500. Para mucha gente, es todavía mejor y más atractiva, y con un precio que la coloca al alcance de todos los bolsillos, lo que provoca que sea tan apetecible. Es una trail magnífica para los usuarios que disponen del carné A2, y parece mucho más grande de lo que es en realidad, gracias a su doble faro de LED en la parte de delante.

A destacar que tiene dos depósitos de combustible, que en total garantizan una capacidad de 40 litros, lo que se traduce en una sensacional autonomía cercana a los 1000 kilómetros, una absoluta locura. El peso del conjunto es de 190 kilos, por lo que no es una moto para nada pesada, y al tener estriberas pivotantes, se puede conducir de pie sin ningún inconveniente. En cuanto al propulsor que tiene equipado, es de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 500 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido.

Rinde a una potencia de 47 CV, al límite de lo permitido, y cuenta con ABS de doble canal. Está disponible en color rojo y en color gris, e incluye de serie elementos como las barras de defensa, el protector de radiador, el caballete central o el cubre manos. Pero la joya de la corona es la instrumentación digital, con una pantalla de siete pulgadas con función mirror conect, lo que es de gran ayuda en el momento de la marcha.

La Rieju Aventura 500 cuesta 6.699 euros

Y no será necesario que pagues ninguna cantidad insultante de dinero si deseas hacerte con esta Rieju Aventura 500, pues bastará con que desembolses un total de 6.999 euros, lo que es un precio muy razonable.