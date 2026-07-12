Más equilibrada y, para muchos, mejor que la Suzuki V-Strom 650 y con un comportamiento ejemplar

Coches y Motos 12 JUL 2026 - 21:13h.

Es una trail de estilo adventure que se ha ido actualizando y renovando

La Suzuki de 2024 es la naked más atractiva del catálogo

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La Suzuki V-Strom 650 es una moto que no se queda atrás en nada, y que es de las más completas que existen, pero hay un modelo que le hace clara competencia, gracias a lo equilibrada que es, y a su comportamiento ejemplar. Porque la Moto Marini X-Cape 700 también nos logra cautivar fácilmente gracias a su llamativa estética, su diseño cuidado y su avanzado nivel de prestaciones y de equipamiento, que la hace ser tan única y especial.

Es una trail de estilo adventure que se ha ido actualizando y renovando para hacerla lo más completa posible, pensada para los usuarios más radicales. En su última actualización, logró recibir la ansiada homologación Euro 5+, además de un aumento de potencia y de par motor, con una mayor posibilidad de ajuste del amortiguador, una mayor distancia al suelo y una mayor distancia entre ejes, además de una entrega de potencia desde regímenes más bajos.

El propulsor que tiene equipado es de 693 centímetros cúbicos de cilindrada, manteniendo una estructura bicilíndrica en paralelo de cuatro válvulas por cilindro, con una potencia homologada de 70 CV y un par motor de 68 Nm. Cuenta con embrague anti-rebote, asociado a un cambio de seis velocidades, y no le faltan detalles como el caballete central, el control de tracción desconectable, los puños calefactables o la cámara de video frontal. Y la guinda del pastel es la pantalla TFT de siete pulgadas con conectividad.

La Moto Marini X-Cape 700 está valorada en 6.590 euros

Si quieres conseguir la Moto Marini X-Cape 700, lo que se necesita es una inversión de 6.590 euros, un precio magnífico que queda totalmente amortizado desde el momento en el que tienes la oportunidad de probarla por primera vez.