La Suzuki de 2024 es la naked más atractiva del catálogo

Coches y Motos 23 ABR 2026 - 23:23h.

Ha sido una de las propuestas predilectas para los usuarios que buscan una moto divertida

Suzuki se divorcia del Toyota RAV4

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En Suzuki mantienen la naked de 2024 que todavía es la moto más atractiva del catálogo. Y es que la GSX 8 S se merece por completo este reconocimiento, viendo su impresionante estética y sus grandes prestaciones, además de haber tenido una serie de actualizaciones y de mejoras año tras año, para colocarla entre las mejores. Desde que salió al mercado, esta naked deportiva ha sido una de las propuestas predilectas para los usuarios que buscan una moto divertida y práctica para el día a día, y a la que no le falte de nada.

En este 2026 se han introducido una gama de colores, mientras que en 2025 se renovó la estética, para hacerla todavía más agresiva, y se mejoraron las ayudas electrónicas, así como las ópticas LED. En Suzuki también te dan la posibilidad de limitar la moto para los usuarios que tan solo disponen del carné A2, por lo que no hay ninguna excusa para no comprarla. El propulsor es un bicilíndrico en línea de refrigeración líquida, con una cilindrada de 776 centímetros cúbicos.

La potencia es de 82 CV, más que suficiente para poder disfrutar y sentir la adrenalina, aunque es cierto que podría rendir más. Cuenta con sistema Ride by Wire, la caja de cambios es de seis velocidades, tiene quick shifter tanto en subida como en bajada, y el consumo declarado es de apenas 4,2 litros por cada 100 kilómetros. No le faltan los tres modos de conducción, el sistema low rpm assist ni el control de tracción ajustable en tres niveles de intervención y desconectable.

La Suzuki GSX 8 S tiene un precio ridículo y una garantía brutal

Si te interesa esta Suzuki GSX 8 S, tienes que saber que únicamente necesitas pagar un total de 8.999 euros, lo que nos parece un precio ridículo, y además se incluye una garantía brutal, de hasta ocho años.