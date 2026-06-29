Suzuki tiene una moto preparada para devorar kilómetros

Coches y Motos 29 JUN 2026 - 14:43h.

Cuenta con la homologación Euro 5+

No arrasa, pero Suzuki es una de las marcas más rentables

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Si quieres una moto divertida, fiable, segura y duradera, entonces en el stock de Suzuki puedes encontrar muchas alternativas que te interesarán y te llamarán la atención. Porque cuentan con varios modelos que cumplen con estos parámetros a la perfección, y que te permiten recorrer grandes cantidades de kilómetros sin la necesidad de preocuparse por nada. Es el caso de la V-Strom 800 Tech, una obra maestra, que guarda muchas similitudes con la DE.

Está disponible en dos colores distintos, que son el rojo y el gris, y cuenta con la homologación Euro 5+. Además, la han hecho más accesible que nunca, pues a pesar de que en este año no ha recibido mejoras ni actualizaciones, sí que han rebajado su precio de venta al público, y no precisamente poco, pues el descuento ha sido superior a los 3.000 euros. Esto la acaba por convertir, si es que no lo era ya previamente, en una de las mejores motos que hay ahora mismo.

Dentro de la moto se esconde un propulsor de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 776 centímetros cúbicos, con refrigeración líquida, que declara una potencia de 82 CV. Y para lograr que la conducción sea más efectiva y cómoda, cuenta con quickshifter bidireccional y con embrague asistido anti-rebote. Otra cosa que se agradece, y por el que puede hacer tantos kilómetros, es por un consumo de apenas 4,4 litros cada 100 kilómetros. Otras ayudas que queremos mencionar son el acelerador electrónico, el control de tracción regulable o el sistema low rpm assist, así como tres modos de conducción seleccionables, y una pantalla TFT que tiene toda la información.

Aprovecha la promoción de Suzuki para conseguir la V-Strom 800 Tech

Como hemos comentado, hay una promoción especial que te permite comprar la Suzuki V-Strom 800 Tech a un precio más reducido que nunca, así que ahora puede ser tuya por 8.999 euros.