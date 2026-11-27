Coches y Motos 27 NOV 2026 - 14:23h.

El 408 es una de las grandes apuestas de la marca francesa

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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Peugeot ha apostado por una carrocería diferente para uno de los modelos más particulares de su catálogo. El 408 combina elementos propios de una berlina, un SUV y un automóvil de inspiración cupé, creando una silueta que se distancia de las propuestas convencionales. Su principal atractivo está en ofrecer una imagen deportiva sin renunciar a una carrocería de cinco puertas y a un habitáculo suficientemente espacioso para utilizarlo como automóvil familiar.

El modelo francés compite en un segmento donde aparecen alternativas como el Cupra Formentor, el Renault Rafale o el Volkswagen Arteon, aunque presenta unas proporciones propias. Su diseño busca atraer a quienes consideran demasiado convencionales los SUV tradicionales, pero tampoco quieren una berlina de tres volúmenes. Además, dispone de diferentes alternativas mecánicas electrificadas que permiten adaptar la elección a las necesidades de cada conductor.

Una carrocería fastback de 4,69 metros

El Peugeot 408 mide aproximadamente 4,69 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora unos faros estilizados, una parrilla de grandes dimensiones y una firma luminosa vertical inspirada en las garras de un león. De perfil destaca una línea de techo que desciende progresivamente hacia la parte posterior, acompañada por unos pasos de rueda marcados y una altura superior a la de una berlina tradicional.

La trasera incorpora unos pilotos horizontales y un portón inclinado que contribuye a reforzar su imagen deportiva. Peugeot también ha utilizado diferentes elementos aerodinámicos y superficies muy marcadas para crear una carrocería especialmente reconocible. El resultado es un automóvil que combina una posición de conducción ligeramente elevada con unas proporciones más estilizadas que las de numerosos SUV familiares.

El habitáculo dispone de cinco plazas y una distancia entre ejes de aproximadamente 2,79 metros, una cifra que contribuye a ofrecer una segunda fila espaciosa. El maletero alcanza unos 536 litros en determinadas versiones híbridas ligeras, mientras las alternativas enchufables presentan una capacidad inferior debido a la batería. Estas cifras permiten utilizar el 408 durante viajes familiares, aunque la línea de techo descendente puede condicionar ligeramente el acceso a las plazas posteriores.

Un interior tecnológico con personalidad propia

El salpicadero incorpora la característica configuración Peugeot i-Cockpit, con un volante compacto y una instrumentación situada en una posición elevada. También dispone de una pantalla multimedia central de 10 pulgadas y diferentes mandos configurables que permiten acceder rápidamente a funciones habituales. Dependiendo del acabado puede incorporar asientos con certificación AGR, sistema de sonido Focal y numerosos asistentes de conducción.

La distribución interior busca transmitir una sensación tecnológica y deportiva, aunque la posición del volante puede no resultar igualmente cómoda para todos los conductores. Por este motivo, conviene comprobar personalmente la ergonomía antes de decidir. El Peugeot 408 también ofrece diferentes materiales y elementos decorativos que refuerzan su posicionamiento dentro de la gama, especialmente en los acabados superiores.

Mecánicas híbridas y enchufables

La gama del Peugeot 408 incluye una versión Hybrid de 145 CV que combina un motor de gasolina turboalimentado de 1,2 litros con tecnología de hibridación de 48 voltios. Esta configuración utiliza una transmisión automática de doble embrague y obtiene la etiqueta ECO de la DGT. Su principal atractivo está en ofrecer una conducción cómoda y un consumo contenido sin necesidad de utilizar un punto de carga.

También existe una alternativa híbrida enchufable de 225 CV que incorpora una batería de mayor capacidad y permite recorrer varias decenas de kilómetros utilizando electricidad. Esta versión obtiene la etiqueta CERO de la DGT y puede resultar interesante para quienes disponen de un punto de carga habitual. Además, Peugeot ha ampliado su oferta con el E-408 completamente eléctrico, que utiliza una mecánica de 210 CV y una batería de aproximadamente 58 kWh de capacidad útil.

El Renault Rafale apuesta por una carrocería de inspiración cupé y una gama híbrida de mayor potencia, mientras el Cupra Formentor utiliza unas proporciones más cercanas a las de un SUV deportivo. El Peugeot 408 responde con una silueta especialmente original y un habitáculo amplio. Para quienes buscan un automóvil familiar con una estética diferente, representa una de las propuestas más llamativas de la marca francesa.