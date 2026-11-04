El nuevo Peugeot 408 es, para la mayoría, el modelo más atractivo de la historia de Peugeot

Coches y Motos 04 NOV 2026 - 20:03h.

Diseño deportivo, calidad premium y opciones mecánicas para todos los gustos

Peugeot tiene una nueva maravilla

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Peugeot lleva décadas buscando coches capaces de destacar por su diseño, pero con el nuevo 408 ha llevado esa ambición todavía más lejos. Su carrocería combina la elegancia de una berlina, la silueta de un coupé y ciertos rasgos de SUV. El resultado es un automóvil difícil de encasillar, con una imagen atrevida que rompe con las propuestas tradicionales del fabricante francés.

El 408 ofrece tres alternativas mecánicas: híbrida ligera, híbrida enchufable y completamente eléctrica. Esta variedad permite elegir según las necesidades de cada conductor. Quienes buscan eficiencia sin depender de enchufes pueden optar por la primera. Las otras dos están pensadas para quienes quieren realizar desplazamientos utilizando electricidad.

Disponible en tres versiones mecánicas

La versión híbrida ligera está anunciada desde 31.499 euros, frente a los 36.920 euros de catálogo. Peugeot también propone financiarla mediante cuotas de 240 euros mensuales, una entrada de 8.049,51 euros y una última cuota de 20.063,94 euros. Su motor de gasolina 1.2 desarrolla 145 CV y 230 Nm, con cambio automático y tracción delantera.

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Este 408 acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 205 km/h. Su consumo medio homologado es de 5,1 litros cada 100 kilómetros. Son cifras que encajan con un coche pensado para combinar desplazamientos urbanos, viajes largos y una conducción cómoda.

Dos opciones con etiqueta CERO de la DGT

La alternativa híbrida enchufable arranca en 40.920 euros. Combina un motor de gasolina 1.6 con otro eléctrico para desarrollar 225 CV y 360 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y ofrece 63 kilómetros de autonomía eléctrica. Por encima aparece el 408 eléctrico, con 213 CV, 456 kilómetros de autonomía y un precio desde 41.760 euros.

El Peugeot 408 mide 4,69 metros de largo y apenas 1,48 metros de alto. Estas proporciones refuerzan su silueta deportiva. Su maletero alcanza 536 litros, ampliables hasta 1.611 litros. La capacidad de carga permite mantener una buena funcionalidad familiar pese a su carrocería estilizada.

El acabado Allure Plus incorpora Peugeot i-Cockpit, faros Full LED, cámara trasera, acceso sin llave y llantas de 17 pulgadas. La gama incluye también los acabados GT Plus y Executive Plus.