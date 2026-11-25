Coches y Motos 25 NOV 2026 - 03:56h.

El depósito de combustible es de 20 litros de capacidad

QJ Motor hace más accesible una de sus custom más polivalentes para quienes quieren viajar

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En QJ Motor presumen de una trail que es increíblemente bonita, y que es considerada como una de las mejores de la historia reciente de la firma. Más concretamente, se trata de la SRT 600 SX, una moto sensacional y que se merece todo el reconocimiento que tiene actualmente. Su nivel de equipamiento es realmente completo, y a esto le acompaña un precio igual de razonable, que la convierte en una de las mejores inversiones que se pueden hacer.

Tiene un evidente enfoque turístico, y una estética que nos encanta, prescindiendo del pico de pato delantero y recurriendo a un frontal de aspecto más deportivo y moderno, con el faro en posición vertical. El depósito de combustible es de 20 litros de capacidad, con una forma alargada, lo que favorece para conseguir una imagen más estilizada. El sub-chasis trasero queda a la vista, para incrementar la sensación de ligereza, y las defensas laterales son menos voluminosas.

A nivel de motor, queremos destacar el propulsor de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 554 centímetros cúbicos, con ocho válvulas y doble árbol de levas. Entrega 47 CV de potencia a 6.500 revoluciones por minuto, y el par máximo es de 53 Nm a 5.500 rpm, haciéndola apta para el carné A2. Dispone de dos modos de conducción, control de tracción desconectable o ABS, así como también asiento y puños calefactables o una pantalla TFT de siete pulgadas a todo color en la instrumentación.

Aprovecha el descuento de la QJ Motor SRT 600 SX

Por si no fuera lo suficientemente atractiva esta QJ Motor SRT 600 SX, le han colocado un increíble descuento de 500 euros a su precio original, lo que deja el coste definitivo en 5.499 euros. Y a esto le acompaña el seguro de manera totalmente gratuita.