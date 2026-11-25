Citroën viste sus C3, C3 Aircross y Ami con imagen aventurera, detalles exclusivos y equipamientos específicos para disfrutar cada trayecto diario o escaparse al campo

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Citroën amplía la personalidad de tres modelos con las versiones Outdoor. Los C3, C3 Aircross y Ami reciben una estética de inspiración campera y soluciones prácticas para quienes buscan un vehículo diferente sin renunciar al uso cotidiano. La producción comenzará este mes.

La propuesta comparte rasgos visuales: chevrones rojos, adhesivos Outdoor y el nuevo color de carrocería Sequoia Green. También incorpora paragolpes con protecciones específicas, aunque cada modelo adapta la fórmula a su tamaño y tipo de movilidad.

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Diseño individualizado

El Citroën C3 Outdoor acentúa su imagen SUV con una distancia libre al suelo de 197 milímetros en las versiones térmicas. Estrena paragolpes específicos, adhesivos propios, llantas de aleación Magnetite de 17 pulgadas y el tono Sequoia Green. Los chevrones rojos aparecen en la calandra, el portón y el volante.

El equipamiento suma sensores de aparcamiento delanteros y una versión exclusiva de los asientos Advanced Comfort con acabado Outdoor. La gama mecánica contempla tres alternativas: gasolina Turbo 100, Hybrid 100 y una variante totalmente eléctrica de 113 CV. El cliente puede elegir así distintas soluciones de propulsión con imagen diferenciada.

El C3 Outdoor parte de 21.650 euros. Citroën busca dar más presencia al modelo urbano y acercarlo a quienes valoran una estética robusta, sin convertirlo en un vehículo destinado exclusivamente a circular fuera del asfalto.

El C3 Aircross Outdoor apuesta por una presencia contundente y mayor polivalencia. Su exterior combina llantas de aleación de 17 pulgadas en acabado Graphite, carrocería Sequoia Green, barras de techo funcionales y faros antiniebla. Los paragolpes incorporan protecciones específicas y los chevrones rojos se repiten en el frontal, la zaga y el volante.

El habitáculo estrena un ambiente exclusivo con asientos y volante calefactables, pensados para mejorar el bienestar cuando bajan las temperaturas. En cuanto a motores, ofrece el Turbo de gasolina de 100 CV, el Hybrid de 145 CV y la opción eléctrica de 113 CV. La marca anuncia esta versión desde 179 euros al mes.

El Ami Outdoor lleva el concepto aventurero al terreno de la micromovilidad eléctrica. Inspirado en el Ami Buggy, prescinde del techo cerrado para ofrecer una experiencia abierta al entorno. Se distingue por las llantas de chapa blancas, un alerón trasero, la franja frontal negra y el doble chevrón delantero en rojo.

Equipamiento para la aventura

Los adhesivos Outdoor decoran las puertas y las ventanas posteriores. En el interior, la practicidad gana protagonismo con una red y cajas de almacenamiento en el salpicadero, alfombrillas con ribete gris y un gancho para bolsos. También incorpora un soporte para smartphone con integración del sistema My Ami Play, que facilita el acceso a las funciones del teléfono.

El Ami Outdoor parte de 9.090 euros. Citroën traslada así el lenguaje visual de la gama a una solución compacta, eléctrica y pensada para desplazamientos urbanos.

Las tres versiones comparten una misma intención: aportar personalidad y equipamiento específico a modelos con usos diferentes. El C3 combina estética SUV y varias motorizaciones; el Aircross añade espacio, barras de techo y confort térmico; y el Ami propone una interpretación abierta y desenfadada de la movilidad eléctrica.

La gama Outdoor no modifica la orientación esencial de cada vehículo, sino que refuerza su carácter mediante detalles de diseño y elementos funcionales. Citroën amplía las posibilidades de personalización para quienes quieren distinguirse también en sus recorridos habituales, en cualquier destino.