Coches y Motos 18 NOV 2026 - 03:37h.

El nuevo C3 apuesta por un diseño top a un precio muy razonable

El Citroën menos bonito es una ganga

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Citroën ha transformado el C3 Aircross para convertirlo en un SUV familiar mucho más ambicioso que su antecesor. La nueva generación ha crecido en dimensiones, incorpora un diseño más robusto y ofrece la posibilidad de disponer de hasta siete plazas, una característica poco habitual entre los automóviles de su categoría. Todo ello acompañado por una gama mecánica que incluye versiones de gasolina, híbridas y completamente eléctricas.

Su atractivo aumenta cuando entran en juego las promociones comerciales. Citroën anuncia el C3 Aircross desde 19.290 euros en determinadas configuraciones, una cantidad que permite acceder a un automóvil de dimensiones familiares sin alcanzar las tarifas habituales de los SUV más grandes. Sin embargo, el precio depende de la versión elegida y conviene revisar las condiciones de financiación antes de comparar ofertas.

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Una carrocería robusta con hasta siete plazas

El Citroën C3 Aircross mide aproximadamente 4,39 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora unos faros de formas geométricas, una firma luminosa inspirada en el nuevo emblema de Citroën y un paragolpes que refuerza su apariencia robusta. De perfil destacan una línea de techo prácticamente horizontal, unos pasos de rueda marcados y unas superficies relativamente rectas que favorecen el aprovechamiento del espacio.

La trasera incorpora un portón vertical y unos pilotos de diseño moderno, manteniendo una estética sencilla y funcional. Aunque considerar que es el Citroën más bonito depende de los gustos personales, el C3 Aircross presenta una imagen considerablemente más contundente que la de su antecesor. También permite escoger diferentes combinaciones de colores y acabados, una posibilidad que contribuye a personalizar su aspecto exterior.

Una de sus características más interesantes está en la disponibilidad de siete plazas en determinadas versiones de combustión e híbridas. La tercera fila permite transportar a dos ocupantes adicionales, aunque su espacio resulta más adecuado para niños o desplazamientos ocasionales. En las configuraciones de cinco plazas, el maletero alcanza aproximadamente 460 litros, mientras que utilizar los siete asientos reduce considerablemente la capacidad disponible para el equipaje.

Un interior sencillo y orientado al confort

El habitáculo mantiene la filosofía C-Zen Lounge de Citroën, con un salpicadero de formas horizontales y una instrumentación situada en una posición elevada. Dependiendo del acabado incorpora una pantalla multimedia central de 10,25 pulgadas, conectividad con teléfonos móviles y diferentes asistentes de conducción. También dispone de numerosos espacios de almacenamiento y una distribución pensada para facilitar la utilización cotidiana.

Citroën concede especial importancia a la comodidad mediante sus asientos Advanced Comfort y una suspensión orientada a filtrar las irregularidades del asfalto. El C3 Aircross no pretende ofrecer el refinamiento de un SUV premium, pero busca proporcionar una experiencia agradable durante los desplazamientos habituales. Esta filosofía puede resultar especialmente interesante para familias que utilizan el automóvil tanto en ciudad como en carretera.

Desde 19.290 euros con diferentes motores

La gama comienza con un motor de gasolina turboalimentado de 100 CV asociado a una transmisión manual. Por encima aparecen alternativas híbridas de 110 y 145 CV con cambio automático, que utilizan tecnología de 48 voltios y obtienen la etiqueta ECO de la DGT. También existe el ë-C3 Aircross, completamente eléctrico, con una versión de autonomía extendida que puede alcanzar hasta 399 kilómetros homologados WLTP.

Citroën anuncia un precio promocional recomendado desde 19.290 euros para el C3 Aircross Turbo 100 de acceso. La financiación representativa contempla una entrada de 4.822,50 euros, 35 mensualidades de aproximadamente 171 euros y una última cuota de 12.241,14 euros, con una TAE del 8,57%. Por tanto, la cuota reducida no representa el coste completo del automóvil y debe analizarse junto con el resto de pagos.

El Dacia Duster, el MG ZS y el Opel Frontera ofrecen alternativas interesantes dentro de una categoría donde el precio y el espacio tienen una importancia especial. El C3 Aircross responde con una carrocería práctica, diferentes mecánicas y la posibilidad de disponer de siete plazas. Para quienes necesitan un SUV familiar sin asumir un presupuesto elevado, representa una opción que merece atención, especialmente cuando las promociones permiten reducir el desembolso inicial.