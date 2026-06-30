El Kia Stonic desafía al Citroën C3 Aircross con una oferta muy atractiva, motor eficiente y muy bien equipado

Coches y Motos 30 JUN 2026 - 20:07h.

El SUV coreano se ha actualizado para seguir siendo una referencia

El nuevo Kia EV9 es, para muchos, el coche más espectacular jamás creado por Kia

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Los SUV urbanos siguen siendo los grandes protagonistas del mercado gracias a su combinación de tamaño compacto, posición de conducción elevada y versatilidad para el día a día. Entre todas las opciones disponibles, el Kia Stonic continúa consolidándose como una de las compras más inteligentes de su segmento. Ahora, además, una atractiva promoción permite acceder al modelo coreano por un precio muy competitivo, situándolo como una alternativa muy seria frente a rivales como el Citroën C3 Aircross.

Con un diseño moderno, una gama mecánica eficiente y un equipamiento que supera las expectativas para su precio, el Stonic se presenta como una opción muy interesante para quienes buscan un SUV práctico sin renunciar a la tecnología y al confort.

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Diseño dinámico y una mecánica pensada para ahorrar

Uno de los aspectos que diferencia al Kia Stonic de muchos de sus rivales es su imagen. Aunque se trata de un SUV urbano, sus proporciones compactas y sus líneas deportivas consiguen transmitir una personalidad mucho más dinámica que la de otros modelos del segmento.

El frontal incorpora la característica parrilla de Kia junto a unos grupos ópticos estilizados que refuerzan su carácter moderno. La carrocería puede configurarse con diferentes combinaciones de colores, incluyendo opciones bitono que aportan un aspecto más juvenil y llamativo.

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Con unas dimensiones contenidas, el Stonic resulta especialmente cómodo para moverse por ciudad. Aparcar resulta sencillo y la posición elevada del conductor mejora la visibilidad tanto en maniobras como en el tráfico urbano.

La gama mecánica está formada por motores de gasolina eficientes, destacando especialmente las versiones con tecnología de microhibridación de 48 voltios. Este sistema permite obtener la etiqueta ECO, una ventaja importante para circular por zonas de bajas emisiones y beneficiarse de determinadas ventajas fiscales o de movilidad en muchas ciudades.

Además de reducir el consumo, esta tecnología aporta una conducción más suave y mejora la eficiencia durante las aceleraciones y las fases de deceleración, consiguiendo un equilibrio muy interesante entre prestaciones y costes de utilización.

Mucho equipamiento y una garantía difícil de igualar

Uno de los grandes argumentos del Kia Stonic es todo lo que ofrece por su precio. Incluso los acabados más accesibles cuentan con un equipamiento muy completo que incluye pantalla táctil para el sistema multimedia, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento, aire acondicionado o climatizador según la versión y múltiples asistentes a la conducción.

En los acabados superiores aparecen elementos poco habituales dentro de esta categoría, como el acceso sin llave, arranque mediante botón, volante calefactable, tapicerías con un acabado más cuidado, llantas de aleación de mayor tamaño o iluminación Full LED.

El habitáculo presenta un diseño moderno y funcional. Todos los mandos están correctamente distribuidos, la ergonomía es buena y las plazas delanteras ofrecen un elevado nivel de comodidad. Las plazas traseras permiten viajar con suficiente espacio para dos adultos y el maletero responde correctamente a las necesidades habituales de una familia o una pareja.

En el apartado de seguridad, el Stonic también destaca por incorporar asistentes como la frenada automática de emergencia, el asistente de mantenimiento de carril, el control de crucero, el reconocimiento de señales de tráfico o el sistema de alerta por cansancio del conductor.

A todo ello se suma uno de los aspectos más valorados por los compradores de Kia: su garantía oficial de siete años, una cobertura que continúa siendo una de las más amplias del mercado y que aporta un importante plus de tranquilidad.

Gracias a su equilibrio entre diseño, eficiencia, equipamiento y precio, el Kia Stonic se convierte en una de las alternativas más completas entre los SUV urbanos. Frente al Citroën C3 Aircross, ofrece una propuesta muy competitiva, especialmente para quienes buscan un vehículo moderno, bien equipado y con unos costes de mantenimiento contenidos sin tener que realizar un gran desembolso inicial.