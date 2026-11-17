El nuevo EBRO s400 Plus estrena motor híbrido de 224 CV, mejora el equipamiento y ofrece un consumo medio de 5,3 litros por cada 100 kilómetros

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EBRO amplía la gama de su SUV más pequeño con el nuevo s400 Plus, una versión que combina más potencia, tecnología y cambios de diseño. El modelo, fabricado en Barcelona, incorpora un motor 1.5 TGDI y un sistema híbrido con 224 CV de potencia conjunta. Las reservas anticipadas parten de 22.990 euros.

Con 4,32 metros de longitud, 1,83 de anchura y 1,65 de altura, mantiene unas dimensiones pensadas para moverse por ciudad sin renunciar a la versatilidad. La marca busca reforzar su presencia en uno de los segmentos más competidos del mercado español con una propuesta que combina equipamiento amplio y eficiencia.

El sistema híbrido utiliza una transmisión DHT con dos motores eléctricos y uno de combustión. Según EBRO, el consumo medio homologado se sitúa en 5,3 litros cada 100 kilómetros. La batería NMC tiene una capacidad de 1,83 kWh y la gestión electrónica permite circular en modo eléctrico a baja velocidad.

Motor híbrido y consumo contenido

El propulsor de gasolina 1.5 TGDI de quinta generación entrega 105 kW, equivalentes a 143 CV, y alcanza una eficiencia térmica del 44,5%. Trabaja junto a los motores eléctricos para ofrecer una potencia combinada de 165 kW, es decir, 224 CV, y un par máximo de 295 Nm.

El s400 Plus acelera de cero a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 175 km/h. Puede remolcar hasta 750 kilos y ofrece los modos de conducción Eco y Sport.

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El sistema puede funcionar en modo eléctrico a velocidades reducidas, en configuración tándem -cuando el motor de combustión genera energía para impulsar el motor eléctrico- o en paralelo, con ambos motores moviendo el vehículo. La marca también anuncia mejoras en las maniobras: permite cambiar entre avance y marcha atrás con mayor fluidez, sin necesidad de detener completamente el coche.

Exteriormente estrena una parrilla con elementos verticales, luces diurnas rediseñadas y pilotos traseros LED tridimensionales que recorren visualmente la zaga. Las llantas de aleación de 18 pulgadas y los detalles negros refuerzan su imagen robusta. El nuevo color metalizado Tech Grey se ofrecerá gratuitamente durante la promoción de lanzamiento de noviembre, con un valor anunciado de 500 euros.

Más equipamiento, espacio y seguridad de serie

El habitáculo incorpora techo negro, volante y parabrisas calefactados y una doble pantalla de 12,3 pulgadas para instrumentación y multimedia. El sistema es compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, reconoce órdenes de voz en lenguaje natural y permite crear perfiles personalizados para ajustar la conducción, la recuperación de energía y las ayudas electrónicas.

También incluye un cargador inalámbrico para móviles de 50 W. Los asientos delanteros tienen calefacción y el del conductor añade regulación eléctrica. En las plazas posteriores, las puertas abren más de 80 grados, hay luces de lectura y el suelo es completamente plano, una ventaja para el pasajero central.

El maletero ofrece 310 litros hasta la bandeja y 430 litros hasta el techo. El doble fondo gana capacidad y se incorporan argollas para sujetar la carga. En seguridad, equipa siete airbags y 24 sistemas ADAS, entre ellos control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenada automática de emergencia y monitorización del conductor. La estructura emplea más de un 60% de aceros de alta y ultra alta resistencia.

El precio de partida es de 22.990 euros. EBRO ofrece siete años de garantía o 150.000 kilómetros para el vehículo y ocho años o 160.000 kilómetros para el sistema híbrido.