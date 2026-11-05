Un Bugatti único regresa a Molsheim: el Veyron Grand Sport Vitesse de aluminio pulido combina 1.200 CV, artesanía excepcional y una historia digna de museo

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Hay coches exclusivos y piezas que escapan de cualquier categoría. El Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse con carrocería de aluminio pulido pertenece a ese grupo. Encargado por un coleccionista apasionado por los modelos singulares, convirtió un material poco habitual en protagonista de su diseño.

Su exterior refleja la luz sobre superficies esculpidas. El metal desnudo no es un simple acabado decorativo: revela las formas del vehículo y convierte la carrocería en parte esencial de la obra. Dentro, el cuero Rojo Carmín contrasta con la fibra de carbono vista, el aluminio pulido y los detalles artesanales.

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La ingeniería también construye una experiencia visual. Cada elemento busca el equilibrio entre tecnología, proporción y expresión artística. Su singularidad exigió un trabajo extraordinario desde las primeras fases.

El chasis 8.100 tomó forma en el estudio de diseño. Los especialistas estudiaron proporciones, superficies y luz para definir su personalidad. Para materializar el concepto, llegaron a Molsheim bloques de aluminio de hasta 20 toneladas.

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El acabado exigió una ejecución minuciosa: el aluminio debía conservar su presencia visual y acompañar las líneas de la carrocería. La luz cambia su apariencia a cada paso y convierte cada panel en una superficie expresiva, distinta de una pintura convencional.

Un W16 de 1.200 CV bajo una carrocería única

Los artesanos de Bugatti dieron forma al proyecto en Molsheim. Cada etapa quedó documentada, creando un registro de una de las iniciativas más ambiciosas de la era Veyron.

Bajo la carrocería trabaja el motor W16 de 8,0 litros, con cuatro turbocompresores. Desarrolla 1.200 CV y 1.500 Nm de par, cifras que sitúan al Grand Sport Vitesse entre los modelos más extremos de su familia. Su mecánica demuestra que el coche va más allá de su apariencia.

Más de una década después, el automóvil regresó a su hogar. La Maison Pur Sang, programa dedicado a preservar y certificar el patrimonio de Bugatti, revisó el chasis 8.100. El proceso incluyó certificación, restauración y reconfiguración para recuperar la visión original.

La Maison Pur Sang protege la historia de Bugatti

La intervención respetó la identidad y procedencia del vehículo. También retiró elementos de personalización posteriores para recuperar la configuración concebida en Molsheim. La prioridad era devolverle la coherencia con la idea original y conservar aquello que lo hace irrepetible.

La Maison Pur Sang acompaña a los coleccionistas: investiga la historia de cada automóvil, verifica su autenticidad, certifica su procedencia y coordina restauraciones. También localiza modelos para colecciones y puede devolverlos a sus especificaciones originales o adaptarlos a sus propietarios, preservando su identidad.

Para Bugatti, esta labor va más allá de la compraventa. Molsheim sigue siendo el centro de un vínculo basado en cuidado, conocimiento y conservación. El objetivo es transmitir la historia de estos modelos a futuras generaciones, manteniendo su autenticidad.

Luigi Galli, experto en Patrimonio y Certificación de Bugatti Automobiles, recuerda que estos coches representan capítulos relevantes de la historia de la marca. El regreso del chasis 8.100 demuestra cómo una creación singular puede iniciar otra etapa sin perder la conexión con su origen.

Actualmente en la Riviera Francesa y confiado a un nuevo propietario tras recibir la certificación, este Veyron continúa su historia. Su carrocería de aluminio pulido y sus 1.200 CV lo convierten en una pieza excepcional, cuyo valor también reside en el cuidado que garantiza su continuidad.