Bugatti recupera un Veyron excepcional con nuevos materiales y técnicas artesanales, combinando conservación, personalización y tecnología

Todo para celebrar dos décadas de historia y homenaje al legado del mítico coche

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Veinte años después de revolucionar el rendimiento con su Veyron, Bugatti presenta una creación única de La Maison Pur Sang, desarrollada junto a un cliente. El proyecto demuestra el potencial de personalización de un modelo histórico.

La Maison Pur Sang nació en 2020 para preservar vehículos de colección mediante restauraciones, certificación y mantenimiento especializado. También permite reinterpretarlos con configuraciones exclusivas y materiales a medida, bajo criterios de autenticidad, conocimiento técnico y sensibilidad histórica.

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El Veyron 20 Years representa la máxima expresión de esta filosofía. Su carrocería combina el nuevo Rouge Rembrandt, procedente del Tourbillon, con el Petrol Blue del Chiron y un habitáculo Magnolia. El resultado aporta una imagen inédita, elegante y contemporánea, conservando las proporciones y la silueta del icono.

El cambio más visible está en las nuevas llantas, una reinterpretación del diseño Machiavelli para neumáticos del Chiron. Con 20 pulgadas delante y 21 detrás, aportan una presencia más actual sin romper su vínculo visual.

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Artesanía de alta relojería sobre cuatro ruedas

Las tomas de aire incorporan malla tridimensional, mientras el interior suma materiales y acabados exclusivos. Las costuras Mocasín, realizadas artesanalmente, decoran el volante y la palanca de cambios.

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Entre los asientos aparece un emblema conmemorativo de los 20 años del Veyron. La consola central, por su parte, luce un acabado Côte de Genève inspirado en la alta relojería. Aplicarlo sobre una superficie tridimensional exige una notable capacidad artesanal de Bugatti y su dominio de materiales y acabados.

El proyecto demuestra que restaurar un clásico moderno no significa congelarlo en el tiempo. La clave está en actualizarlo sin borrar las señales que explican por qué alcanzó un lugar privilegiado en la historia del automóvil.

La Maison Pur Sang mantiene la esencia del Veyron e incorpora soluciones que actualizan su presencia y permiten una expresión individual más sofisticada.

Un Veyron único que mira hacia el futuro

Frank Heyl, director de Diseño, destaca que la personalización nace de los pequeños detalles. Cada elemento busca preservar el rendimiento, el carácter y la excelencia del modelo.

Para Alexis Ploix, directora de Servicio Postventa y Atención al Cliente, La Maison Pur Sang protege la autenticidad, la procedencia y el futuro de los Bugatti confiados a la marca. Su objetivo es preservar estos automóviles como piezas de colección excepcionales durante las próximas décadas.

Con este ejemplar, La Maison Pur Sang demuestra que la restauración puede convertirse en una forma de creación. El Veyron conserva su identidad histórica, pero recibe una interpretación contemporánea basada en materiales exclusivos, técnicas artesanales y soluciones cuidadosamente seleccionadas.

Dos décadas después de su lanzamiento, el Veyron vuelve a demostrar su capacidad para marcar una época. Esta vez no lo hace únicamente por sus prestaciones, sino por seguir siendo relevante por la manera en que Bugatti protege y reinventa su legado.