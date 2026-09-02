Volvo celebra su centenario con un camión muy especial

Una edición especial que combina diseño exclusivo, confort, tecnología y las últimas mejoras aplicadas a sus camiones pesados

Volvo Trucks alcanza los 250 millones de kilómetros recorridos con los camiones eléctricos

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Volvo Trucks afronta el centenario mirando al futuro con una edición especial para clientes y conductores. La marca sueca prepara la celebración de su centenario, previsto para 2027, con una edición especial de sus modelos insignia. Los nuevos Volvo 100 Aniversario estará disponible en los FH Aero, FH16 Aero, FH y FH16, incorporando elementos exclusivos de diseño interior y exterior.

Volvo Trucks llega a esta celebración después de actualizar recientemente su gama pesada para mejorar seguridad, potencia y eficiencia energética. Además, las últimas mejoras abarcan las líneas motrices eléctrica, diésel y de gas, reforzando las capacidades de unos camiones destinados a cubrir diferentes necesidades profesionales.

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Un interior más exclusivo para el conductor

La cabina de la Edición 100 Aniversario estrena asientos rediseñados con una configuración bicolor sobre una base de cuero. El motivo conmemorativo aparece bordado sobre el textil gris de la parte superior, mientras un separador de cuero combina con las franjas decorativas exteriores.

La ambientación también gana protagonismo. Los escalones iluminados y las tiras LED de la consola permiten elegir entre iluminación roja o blanca. Al abrir la puerta, una luz de bienvenida proyecta sobre el suelo el motivo del aniversario.

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El homenaje a la historia de Volvo se extiende a otros elementos. Las nuevas rejillas de los altavoces incorporan el logotipo mediante impresión 3D, mientras las cortinas muestran una línea cronológica con imágenes de diferentes camiones Volvo fabricados durante los últimos cien años.

El equipamiento se completa con una alfombrilla más gruesa y lujosa, en negro y gris, rematada con etiquetas de cuero camel. Según Volvo Trucks, el conjunto busca crear un ambiente más confortable y exclusivo para quienes pasan largas jornadas al volante.

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Tecnología, seguridad y una gama muy amplia

La Edición Volvo 100 Aniversario podrá solicitarse con la mayoría de configuraciones de línea motriz y chasis disponibles actualmente para los FH Aero, FH16 Aero, FH y FH16. Por tanto, mantiene una oferta especialmente amplia.

El Volvo FH ha recibido recientemente importantes actualizaciones en sus versiones eléctrica, de gas y diésel. Estas mejoras afectan al rendimiento, la autonomía, la eficiencia energética y la potencia, mientras que el modelo también ha destacado en las pruebas de seguridad para camiones de Euro NCAP.

Cuatro configuraciones del FH y FH Aero han conseguido cinco estrellas en la clasificación de Euro NCAP: el FH 4x2 tractor, el FH 6x2 rígido, el FH Aero 4x2 tractor y el FH Aero 6x2 rígido.

Con esta edición, Volvo Trucks continúa una tradición de series especiales que anteriormente incluyó el FH Edición 25 Aniversario, el FH Aero Euro NCAP Edición Especial y el Volvo Ocean Race Edición Limitada.

La nueva Edición Volvo 100 Aniversario ya está disponible para realizar pedidos. Más que una simple decoración conmemorativa, representa, según la compañía, el resultado de un siglo de evolución en seguridad, calidad, confort, productividad, eficiencia de combustible y reducción de emisiones.