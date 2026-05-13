La nueva generación de propulsores reduce hasta un 4% el gasto de combustible

Además apuesta por biogás, HVO e hidrógeno

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Volvo Trucks ha presentado una nueva plataforma de motores de combustión que marcará el futuro de sus camiones pesados durante los próximos años. La firma sueca apuesta por una generación completamente renovada de propulsores de 13 litros capaces de reducir consumos, disminuir emisiones y funcionar con combustibles alternativos como biodiésel, biogás, HVO (Aceite Vegetal Hidrotratado) e incluso hidrógeno verde.

La nueva familia mecánica estará formada por los motores D13 diésel y G13 de gas, dos bloques desarrollados para responder a las futuras exigencias medioambientales y mantener la competitividad del transporte pesado mientras avanza la electrificación. Según Volvo Trucks, estos motores representan los más eficientes jamás producidos por la marca.

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La compañía asegura que el nuevo D13 puede rebajar el consumo de combustible hasta un 4% respecto al propulsor actual cuando trabaja junto a tecnologías de ahorro energético como el sistema predictivo I-See, el programador de velocidad y la función I-Roll con Stop/Start. Esta mejora se suma además al ahorro de hasta un 5% logrado recientemente con la gama aerodinámica Volvo FH Aero.

Más eficiencia y mejores prestaciones

Volvo ha desarrollado esta plataforma con el objetivo de combinar menores costes operativos y mejores prestaciones dinámicas. Los nuevos motores incorporan un turbo rediseñado, mejoras internas en los cilindros y una evolución de la caja de cambios I-Shift. También estrenan un sistema de freno motor optimizado para aumentar el confort y la capacidad de retención.

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El motor D13 estará disponible con potencias de entre 380 y 560 CV y un par máximo de hasta 2.900 Nm. La versión G13 alimentada por gas ofrecerá entre 420 y 500 CV y alcanzará 2.800 Nm. Ambos motores cumplen la normativa Euro 6 y han sido preparados para adaptarse a futuras regulaciones europeas sobre emisiones y ruido.

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Uno de los aspectos más destacados es la flexibilidad energética. Volvo ha diseñado estos motores para funcionar con múltiples combustibles renovables, incluyendo biodiésel B100, HVO, biogás y bio-GNL. La plataforma también está preparada para futuras aplicaciones con hidrógeno verde, una tecnología que la marca considera clave para alcanzar el transporte neutro en carbono.

Tecnología para reducir emisiones

La nueva generación de motores forma parte de la estrategia de Volvo Trucks para alcanzar las cero emisiones netas en 2040. La compañía mantiene una hoja de ruta basada en tres pilares: vehículos eléctricos de batería, camiones impulsados por pila de combustible y motores térmicos alimentados con combustibles renovables.

Jan Hjelmgren, director de Gestión de Productos de Volvo Trucks, explica que el motor de combustión seguirá desempeñando un papel fundamental en el transporte internacional durante muchos años. Por ello, la marca apuesta por una evolución tecnológica que permita reducir emisiones de forma inmediata sin comprometer autonomía, capacidad de carga o flexibilidad operativa.

Las nuevas mecánicas también incorporan soluciones destinadas a mejorar el rendimiento real en carretera. Algunas versiones del motor diésel podrán utilizar la función I-Roll, que desacopla la transmisión y apaga temporalmente el motor en descensos para avanzar por inercia y reducir el consumo.

Los nuevos motores llegarán inicialmente a Europa, Marruecos, Turquía e India antes de expandirse progresivamente a otros mercados internacionales como América Latina, Norteamérica, Asia y África. Su producción arrancará en la planta de Skövde, en Suecia, mientras que el ensamblaje final se realizará en las fábricas de Tuve y Gante.