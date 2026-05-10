Así fabrica IVECO miles de camiones desde su planta madrileña

La fábrica madrileña de IVECO combina automatización, flexibilidad y talento humano

Produce miles de camiones destinados a mercados europeos cada año

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En el este de Madrid funciona una de las instalaciones industriales más estratégicas del sector automovilístico español. La planta de IVECO, la única del país dedicada a fabricar vehículos industriales pesados, produce toda la gama de la marca para mercados internacionales como Italia, Alemania, Turquía y España. Allí, más de 2.700 trabajadores participan diariamente en un proceso altamente especializado que convierte cada camión en una pieza prácticamente única.

Con una superficie de 374.000 metros cuadrados y una línea principal de producción de un kilómetro, la factoría puede ensamblar hasta 40.000 configuraciones distintas. La combinación de cabinas, motores, ejes, colores y opciones permite que un mismo modelo apenas se repita tres veces al año. Cada vehículo dispone de una identificación específica que facilita seguir todo el proceso desde Valladolid, donde se fabrican las cabinas, hasta el ensamblaje final en Madrid.

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Tecnología flexible y precisión extrema

La línea de producción está diseñada para ensamblar diferentes tipos de vehículos sin detener el ritmo industrial. Mientras el chasis avanza por la cadena principal, la cabina se equipa en una línea paralela de 350 metros donde se instalan componentes como el salpicadero, los asientos, las literas o el sistema eléctrico.

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Toda la logística está sincronizada mediante sistemas digitales capaces de coordinar miles de piezas con precisión. La trazabilidad es completa y cada fase se supervisa mediante verificadores especializados. Además, la planta utiliza vehículos de guiado automático, conocidos como AGV, que transportan los camiones por la fábrica adaptando el ritmo de trabajo según la complejidad de cada configuración.

Uno de los momentos más importantes del ensamblaje es el denominado “casamiento”, cuando el chasis y la cabina quedan unidos. A partir de ese punto, el vehículo empieza a adquirir su aspecto definitivo. Después se añaden elementos exteriores, ruedas y depósitos antes de pasar al área de pruebas, donde cada unidad se somete a controles de estanqueidad, calibración y funcionamiento.

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Sostenibilidad y exportación global

La planta de IVECO también destaca por su estrategia medioambiental. Actualmente utiliza energía certificada 100% renovable y recicla el 85% del agua empleada durante la fabricación. Además, participa en un proyecto de autoconsumo fotovoltaico junto a Edison Next Spain que permitirá evitar la emisión anual de 500 toneladas de dióxido de carbono.

El componente humano sigue siendo fundamental. La baja rotación de plantilla permite conservar experiencia técnica y adaptarse rápidamente a los continuos cambios de producto. Solo durante 2025, la factoría gestionó diez lanzamientos y actualizaciones distintas.

Los camiones fabricados en Madrid viajan a numerosos mercados internacionales, aunque parte de sus componentes también se destinan a otras plantas del grupo para proyectos especiales. En un contexto industrial cada vez más automatizado, IVECO mantiene en Madrid un equilibrio singular entre tecnología avanzada, personal especializado y capacidad de personalización extrema.