IVECO lanza tecnología que protege y recupera furgonetas robadas al instante

Un servicio conectado que combina inteligencia artificial, geofencing y un Centro de Seguridad 24/7

La intención es reducir drásticamente el impacto de los robos de vehículos comerciales

IVECO lanza Stolen Vehicle Assistance (SVA), un servicio conectado que combina inteligencia artificial, geofencing y un Centro de Seguridad 24/7 para reducir drásticamente el impacto de los robos de vehículos comerciales. La iniciativa, ya activa en España, permite recuperar vehículos hasta en un 90% de los casos y minimizar las interrupciones operativas de las flotas.

El nuevo SVA integra tecnología avanzada dentro del ecosistema IVECO ON, transformando el seguimiento pasivo en una gestión proactiva de seguridad. Mediante inteligencia artificial y geofencing (perímetro virtual), el sistema detecta movimientos sospechosos, identifica posibles robos y activa protocolos de recuperación en coordinación con las fuerzas policiales europeas.

Los vehículos comerciales ligeros enfrentan en Europa un riesgo de robo diez veces superior al de los turismos. Para empresas que dependen de la IVECO Daily, cada robo supone no solo la pérdida de un activo, sino interrupciones operativas, incremento de costes y riesgo de incumplir compromisos con clientes. SVA busca mitigar estas consecuencias, reduciendo tiempos de inactividad y limitando el impacto económico.

Raúl Caballero, director de Service Solutions España y Portugal, explica que “la conectividad de serie, la inteligencia artificial y un Security Center operativo 24/7 nos permiten actuar de forma inmediata y en coordinación directa con las autoridades”. España ha sido uno de los primeros países en implementar el servicio, debido a la alta exposición de las flotas a robos organizados, permitiendo validar el modelo en condiciones reales.

El servicio se basa en un Security Center operativo las 24 horas, gestionado junto a Targa Telematics. Tras validar una alerta, el centro coordina la recuperación del vehículo con las autoridades y apoya todo el proceso. Asistentes de IA analizan los datos del vehículo, correlacionan eventos y recomiendan las acciones más eficaces para maximizar la recuperación. Esta combinación de telemática avanzada y experiencia operativa permite alcanzar tasas de recuperación de hasta un 90 %.

Además de la recuperación, SVA ofrece asistencia estructurada durante el evento de alto impacto, ayudando a los operadores de flotas a minimizar interrupciones y retomar la operativa normal rápidamente. El portal IVECO ON y la Easy Daily App permiten un seguimiento continuo de la flota, reforzando la trazabilidad y control de los vehículos.

Stolen Vehicle Assistance garantiza no solo protección ante robos, sino continuidad de negocio y tranquilidad para los operadores de flotas.