Volkswagen se va de camping con dos estrenos camper eléctricos

Presenta en Caravan Salón 2026 sus novedades camper, con la nueva ID. California Cruise como gran protagonista eléctrico del futuro

Opel Zafira by Tinkervan: el camper para conocer mundo

Compartir







Volkswagen Vehículos Comerciales Convierte el Caravan Salón 2026, que se celebra hasta el 6 de septiembre en Düsseldorf, en escaparate de su estrategia para el ocio y la acampada. La marca reúne en el pabellón 16 una gran familia de vehículos, desde la compacta Caddy California hasta la Grand California, junto a modelos transformados por especialistas.

El principal atractivo es el estreno mundial de la ID. California Cruise, basada en la ID. Buzz eléctrica. El modelo combina la imagen de la familia California con propulsión sin emisiones locales y un concepto interior pensado para viajar y acampar. Volkswagen anticipa así una nueva generación de autocaravanas eléctricas.

PUEDE INTERESARTE Fiat convierte la Ducato en la mejor camper para todos los bolsillos

El segundo estreno mundial es un concepto de camping modular desarrollado para la California Beach junto a la empresa Stuff Bubble. La propuesta amplía las posibilidades de acampada mediante soluciones ligeras y flexibles, sin renunciar a la utilidad cotidiana. La compañía aprovechará la feria para recoger opiniones sobre futuras aplicaciones.

La familia California amplía confort y posibilidades

La actual California ocupa el centro de la exposición con nuevas funciones para uso diario y camping. Entre ellas figura un portón trasero eléctrico opcional y mejoras en calefacción y climatización, incluida una salida de aire en el techo destinada a calentar la zona de descanso superior durante las noches frías.

El modelo mantiene tres alternativas mecánicas: diésel TDI, gasolina TSI e híbrida enchufable eHybrid 4MOTION. Esta última desarrolla 180 kW y permite circular en eléctrico en trayectos regionales. También ofrece tracción integral y, próximamente, podrá mantener el aire acondicionado estacionario durante hasta ocho horas.

Volkswagen muestra además por primera vez en un salón el California Ocean “Generation”, una edición especial con equipamiento y diseño exclusivos. Tapicería específica, detalles interiores diferenciados, llantas de aleación y carrocería bicolor opcional buscan atraer a quienes priorizan la personalización.

La marca presenta también un kit aerodinámico desarrollado con ABT Sportsline. Incluye elementos exteriores específicos y llantas de 20 pulgadas, con un enfoque deportivo que mantiene la funcionalidad camper. El paquete también estará disponible para la Multivan.

Desde la Caddy compacta hasta la Grand California

La Caddy California representa la puerta de entrada a la gama. Su formato compacto combina uso diario y escapadas, con cama plegable, almacenamiento, elementos de oscurecimiento y ventilación nocturna. Una minicocina extraíble opcional añade placa de gas y encimera para viajes cortos.

En el extremo opuesto aparece la Grand California, basada en la Crafter. Ofrece cocina, baño con ducha y WC, comedor y zonas de descanso permanentes. Está disponible en versiones 600 y 680, diferenciadas por longitud, distribución y configuración de las camas.

Para el modelo 2027 se anuncian baterías opcionales de fosfato de hierro y litio, paquete solar para estancias sin conexión eléctrica, nuevas funciones digitales y asistentes adicionales, además de mejoras interiores.

La estrategia se completa con la aplicación California, que incorporará más campings, filtros y opciones de planificación. La plataforma integrará información de socios y facilitará rutas para vehículos electrificados, con estaciones de carga visibles en el planificador.

Volkswagen también explora nuevas funciones desde el vehículo y mostrará junto a Autopay cómo podrían integrarse en el futuro las viñetas digitales de autopista en el sistema multimedia. El ecosistema suma además a KAMPA, marca de tiendas y accesorios de camping relanzada por Dometic.

El fabricante conmemora la producción de 250.000 unidades California en Hannover. La cifra refuerza el peso histórico del modelo mientras Volkswagen amplía su oferta hacia soluciones eléctricas, modulares y conectadas.