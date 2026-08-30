Gonzalo Serrano se sube al Opel Zafira Life by Tinkervan, la camper española para viajar desde 50.000 euros

Alberto Cercós García 30 AGO 2026 - 17:38h.

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El mundo de las camper sigue ganando protagonismo como alternativa para viajar y disfrutar de las vacaciones, y Opel propone su propia fórmula junto a la empresa española Tinkervan. Gonzalo Serrano se ha puesto al volante del Opel Zafira Life by Tinkervan, concretamente en la terminación Guara con techo, para comprobar qué ofrece esta transformación. El resultado parte de un vehículo de casi cinco metros de longitud que busca combinar el uso diario con las posibilidades de una pequeña autocaravana. "La verdad es que este aparato es una virguería", resume el periodista de 'Más que Coches' antes de descubrir todas sus posibilidades.

El interior es uno de sus grandes argumentos. Cuenta con asientos delanteros giratorios 180 grados, mesas interior y exterior, iluminación LED integrada, batería auxiliar de 100 Ah y calefacción auxiliar Webasto a gasoil. Además, incorpora dos camas de 1,30 por 2 metros, una situada en la parte posterior y otra sobre el techo elevable, con un somier de aluminio. La lista de extras permite ampliar todavía más sus capacidades con placas solares, ducha eléctrica exterior, módulo de cocina con fuego y grifo, depósitos de agua limpia y sucia, conexión eléctrica a 220 voltios y diferentes soluciones de almacenamiento. Sus cinco plazas permiten configuraciones para viajar y dormir con hasta dos adultos y tres niños.

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Gonzalo Serrano, al volante del Opel Zafira Life by Tinkervan

En carretera, el Zafira Life equipa un motor diésel de cuatro cilindros y 2,2 litros que desarrolla 180 CV, asociado a un cambio automático de ocho velocidades y tracción delantera. Alcanza los 175 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 10,6 segundos, con un consumo homologado de 6,9 litros cada 100 kilómetros y un depósito de 70 litros. Serrano destaca especialmente su comportamiento pese a sus dimensiones: "El coche después se comporta bien, gira bien, es fácil, es sencillo". También pone en valor el confort y el silencio de marcha, aunque señala que el tacto del freno resulta algo esponjoso.

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El precio es otro de los puntos fundamentales. La transformación de Tinkervan se realiza bajo pedido a través de un concesionario oficial Opel y requiere alrededor de 45 días de trabajo. El Zafira Life equipado parte de unos 50.000 euros, aunque la cifra aumenta al añadir los diferentes extras. A cambio, ofrece 640 litros de maletero con bandeja posterior deslizable y un planteamiento pensado para viajar con calma. "Es amplio, es cómodo, tiene un motor con unos consumos interesantes y una respuesta más que suficiente para viajar", sentencia Serrano, que encuentra en la luminosidad, el silencio y la versatilidad sus principales virtudes.