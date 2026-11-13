El Lamborghini de 920 CV que presume de traje exclusivo

Presenta el Temerario Tettonero, una edición limitada con diseño bicolor, cinco tonos exteriores y detalles personalizados que realzan su carácter deportivo e híbrido

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Automobili Lamborghini eleva la personalización de su superdeportivo con el Temerario Tettonero, una edición limitada diseñada por su Centro Stile. La propuesta combina colores contrastados, acabados exclusivos y detalles específicos para acentuar las proporciones atléticas del modelo, tanto por fuera como en el habitáculo.

La configuración de lanzamiento combina Giallo Inti y Nero Noctis, aunque los clientes pueden elegir entre cinco tonos: Giallo Inti, Arancio Xanto, Blu Cepheus, Verde Scandal y Viola Pasifae. Todos se asocian con el negro Nero Noctis en el capó y el techo, elementos que definen la identidad visual de esta serie.

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Una carrocería marcada por el contraste

El tratamiento bicolor recorre el vehículo para destacar sus superficies esculpidas. El splitter delantero, los motivos hexagonales, el difusor trasero y los detalles que rodean el motor central contribuyen a reforzar su presencia visual. Los parachoques delantero y trasero, los retrovisores laterales y las llantas lucen un acabado negro brillante.

Como opción, también pueden incorporarse detalles Nero Noctis en el capó delantero y el parachoques. Estos elementos subrayan las líneas características del Temerario y acentúan su imagen deportiva sin alterar la identidad del modelo.

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La iniciativa desarrolla una idea que Lamborghini exploró con el Urus SE durante la Semana del Diseño de Milán de 2026: crear cápsulas de configuraciones exclusivas donde colores, materiales y acabados forman un conjunto coherente. En el Tettonero, el contraste pretende enfatizar las proporciones del superdeportivo y ofrecer una apariencia más personal.

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Stephan Winkelmann, presidente y director ejecutivo de Lamborghini, define esta interpretación como una expresión más dinámica y atlética del Temerario. La marca apuesta por combinaciones distintivas que permiten a cada cliente adaptar el vehículo a sus preferencias.

Interior exclusivo y mecánica híbrida de 920 CV

La personalización continúa dentro del habitáculo, tapizado en Nero Ade y decorado con costuras de contraste Grigio Octans. Los asientos incorporan el patrón hexagonal Q-citura y pueden llevar costuras coordinadas con el color exterior elegido.

El logotipo de Lamborghini está bordado en los reposacabezas. También destacan la inscripción Tettonero en los paneles de las puertas y una silueta bicolor bordada en el mamparo, inspirada en el diseño trasero del vehículo. Cada unidad incorpora una placa conmemorativa de edición limitada en Matt Carbon, situada en el lado del conductor.

Más allá de la estética, el Temerario mantiene su sistema híbrido de altas prestaciones. Combina un nuevo motor V8 biturbo de 4,0 litros con tres motores eléctricos para desarrollar una potencia conjunta de 920 CV. El propulsor térmico alcanza hasta 10.000 revoluciones por minuto, una cifra excepcional que subraya su orientación deportiva.

Lamborghini no ha comunicado cuántas unidades compondrán esta edición ni su precio. La exclusividad se concentra en los colores seleccionados, los acabados específicos y una personalización que abarca carrocería e interior.

Con el Tettonero, el Temerario suma una identidad visual diferenciada sin renunciar a su tecnología híbrida. Una propuesta para quienes buscan combinar prestaciones extremas con una configuración más personal.