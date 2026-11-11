Con hasta 435 CV, versiones híbridas enchufables y tracción integral: llega a España para conquistar familias aventureras

Rolls-Royce Silver Ghost: el coche que creó una leyenda que dura más de un siglo

Compartir







GWM cuenta ya con el Haval H7, un SUV de cinco plazas y hasta 4,80 metros que combina enfoque familiar, tecnología y diseño todoterreno. La gama ofrece cinco configuraciones mecánicas para adaptarse a la ciudad y las escapadas.

Su carrocería luce formas cuadradas, capó elevado, parrilla marcada y protecciones inferiores. Los pasos de rueda y la cintura alta refuerzan su aspecto robusto. Las versiones electrificadas llevan parrilla horizontal; la de gasolina, lamas verticales.

PUEDE INTERESARTE Estas campers de Stellantis convierten la carretera en tu casa

La distancia entre ejes alcanza 2,74 metros para favorecer el espacio interior. En las versiones más capaces, la altura libre al suelo llega a 210 milímetros y el vadeo, a 380 milímetros, según el fabricante.

Un interior tecnológico para viajar en familia

El interior para cinco ocupantes combina amplitud y comodidad. El salpicadero horizontal reúne instrumentación digital de 12,3 pulgadas y pantalla multimedia de 15,6 pulgadas, integradas en el sistema Coffee OS 3.0.

PUEDE INTERESARTE Bugatti Veyron: la joya de aluminio que vuelve a casa

Incluye conectividad móvil y carga inalámbrica. Los acabados superiores pueden sumar Head-Up Display, asientos eléctricos con ajuste lumbar, calefacción y ventilación, además de volante calefactado.

La gama incluye un gasolina turbo de dos litros, cuatro cilindros y 215 CV, con tracción integral. Está dirigido a quienes prefieren un motor térmico y buscan motricidad adicional en firmes complicados.

El híbrido autorrecargable HEV Hi2 desarrolla 247 CV y tiene tracción delantera. No necesita enchufe y recupera energía durante la marcha. El HEV Hi4 mantiene esa potencia, pero incorpora dos motores eléctricos, uno por eje, para ofrecer tracción integral inteligente.

Hasta 150 kilómetros eléctricos y 435 CV

El H7 PHEV Hi2 combina gasolina y electricidad para entregar 326 CV. Homologa hasta 150 kilómetros de autonomía eléctrica combinada y 202 en ciclo urbano WLTP, según GWM, lo que permite cubrir muchos trayectos diarios sin usar el motor térmico.

En lo alto está el PHEV Hi4, con tracción integral y 435 CV. Recorre hasta 129 kilómetros en modo eléctrico combinado y 168 en ciudad, y acelera de cero a cien en 4,9 segundos. Gestiona la fuerza según las condiciones para priorizar eficiencia o tracción.

El H7 HEV Explore 2WD parte de 28.000 euros financiando. El HEV Advance 2WD cuesta 30.000 euros; el HEV Advance Hi4 y el gasolina 2.0T 4WD arrancan en 32.500 euros.

Los enchufables comienzan en 31.875 euros para el PHEV Explore Hi2. El PHEV Advance Hi2 cuesta 33.875 euros y el PHEV Advance Hi4, con tracción integral, llega a 36.375 euros.

Con el Haval H7, GWM amplía su oferta europea de SUV con espacio familiar, tecnología y distintas opciones de electrificación. Sus cotas todoterreno varían según versión. El precio de acceso lo convierte en una alternativa para quienes buscan un SUV grande sin tarifas superiores.

El habitáculo utiliza materiales de tacto suave y un salpicadero horizontal que integra pantallas y mandos. En los acabados superiores, el Head-Up Display facilita consultar información sin apartar la mirada de la carretera.

La gama permite priorizar sencillez, eficiencia o prestaciones. El híbrido convencional recarga la batería durante la marcha, mientras que el enchufable admite carga externa para aprovechar más kilómetros eléctricos. La tracción integral está disponible en las variantes Hi4 y en el gasolina 2.0T. Por eso, conviene elegir según los recorridos y recordar que la autonomía y las capacidades fuera del asfalto cambian entre versiones.