El nuevo Leapmotor B05 es, para muchos, el coche más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 07 NOV 2026 - 22:22h.

Esta marca china tiene cada vez más peso en España

El nuevo Leapmotor híbrido es, para muchos, el mejor

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Leapmotor ha ampliado considerablemente su presencia en Europa con una gama de eléctricos que busca combinar tecnología, equipamiento y precios competitivos. Sin embargo, el nuevo B05 introduce una propuesta diferente dentro de su catálogo. En lugar de recurrir a la carrocería de un SUV convencional, la marca china ha desarrollado un compacto de cinco puertas con proporciones deportivas y una silueta inspirada en los coupés.

El resultado es uno de los automóviles más atractivos que ha presentado Leapmotor hasta la fecha. Sus puertas sin marco, su carrocería ancha y un diseño relativamente limpio contribuyen a transmitir una imagen más sofisticada que la de algunos de sus hermanos de gama.

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Un compacto eléctrico con proporciones deportivas

El Leapmotor B05 mide 4,43 metros de longitud, 1,88 metros de anchura y aproximadamente 1,52 metros de altura. Estas dimensiones permiten situarlo en el segmento de los compactos, donde compite con modelos como el Volkswagen ID.3, el MG4 y el Renault Mégane E-Tech eléctrico. Su frontal presenta unos faros estrechos con una firma luminosa reconocible, acompañados por un paragolpes de superficies limpias y diferentes elementos aerodinámicos.

De perfil aparece uno de sus rasgos más característicos: una línea de techo ligeramente descendente que crea una silueta de inspiración cupé. También incorpora puertas sin marco, tiradores enrasados y llantas de aleación de hasta 19 pulgadas. La trasera mantiene una presentación moderna, con una firma luminosa horizontal y un portón que permite acceder al maletero.

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Leapmotor anuncia un coeficiente aerodinámico de 0,26, una cifra que contribuye a mejorar la eficiencia energética. El B05 presenta una estética menos voluminosa que la del B10 y el C10, dos modelos de carrocería SUV. Por eso puede resultar especialmente atractivo para quienes prefieren las proporciones de un turismo tradicional.

Un interior tecnológico y bastante aprovechable

El habitáculo del B05 mantiene una distribución moderna, con un salpicadero de formas sencillas y una pantalla multimedia central de 14,6 pulgadas. También dispone de una instrumentación digital de 8,8 pulgadas y un sistema operativo que permite gestionar numerosas funciones del vehículo. Dependiendo del acabado puede incorporar techo panorámico, asientos calefactados, cargador inalámbrico y un equipo de sonido de doce altavoces.

La distancia entre ejes de 2,74 metros permite ofrecer una buena habitabilidad para tratarse de un compacto. La segunda fila dispone de espacio suficiente para adultos, aunque la altura de la carrocería condiciona ligeramente la posición de los ocupantes. El maletero ofrece 345 litros, ampliables hasta aproximadamente 1.400 litros cuando se abaten los asientos posteriores. No es una capacidad especialmente elevada dentro de su categoría, pero resulta suficiente para numerosos desplazamientos cotidianos.

Hasta 482 kilómetros y 218 CV

El Leapmotor B05 utiliza un motor eléctrico de 218 CV que transmite la potencia a las ruedas posteriores. La gama dispone de dos baterías, con capacidades de 56,2 y 67,1 kWh. La primera permite homologar hasta 401 kilómetros de autonomía WLTP, mientras la segunda alcanza los 482 kilómetros.

La versión de mayor autonomía también admite carga rápida en corriente continua de hasta 174 kW, según las especificaciones anunciadas. Leapmotor ha trabajado junto a especialistas de Stellantis para adaptar el comportamiento del vehículo a las preferencias de los conductores europeos.

El modelo dispone de suspensión trasera multibrazo y una distribución de pesos equilibrada, características que buscan mejorar la estabilidad y la precisión. Su precio promocional de acceso también constituye un argumento importante, aunque las tarifas más bajas anunciadas por la marca incluyen ayudas públicas y descuentos sujetos a condiciones.

El B05 combina una carrocería atractiva con unas prestaciones suficientes y una autonomía competitiva. No existe una manera objetiva de establecer que sea el Leapmotor más bonito de la historia, pero representa una evolución estética importante para la marca. Su diseño deportivo y sus proporciones compactas pueden ayudarle a conquistar a quienes buscan un eléctrico diferente de los SUV que dominan el mercado.