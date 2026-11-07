Pueden llevar camas, cocina y salón sobre ruedas para cambiar hoteles por paisajes y viajar con libertad

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Viajar sin depender de hoteles, despertar frente a un paisaje natural y decidir sobre la marcha dónde pasar la noche: esa es la libertad que buscan cada vez más aficionados al turismo camper. En España, Stellantis Pro One se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de esta tendencia. Durante los nueve primeros meses de 2026, el mercado creció un 14,6%, hasta alcanzar 6.369 matriculaciones, y el grupo logró una cuota del 53%.

La compañía acumula más de dos millones de bases camper vendidas en Europa en dos décadas. Su oferta reúne furgonetas preparadas para escapadas y vehículos comerciales que sirven como punto de partida para autocaravanas.

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Dormir donde acaba el asfalto

El Citroën Holidays está pensado para quienes quieren combinar vacaciones y uso cotidiano. Basado en el SpaceTourer, permite viajar cuatro personas e incorpora techo elevable, dos camas, cocina de dos fuegos, fregadero, frigorífico de 16 litros y mesa desmontable. Los asientos delanteros giratorios crean una zona común para comer o descansar, mientras que la calefacción Webasto mejora el confort cuando refresca.

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La cama superior mide 1,20 metros de ancho y 1,95 de largo. Abajo, el asiento corrido se convierte en otra cama doble. Las puertas laterales correderas facilitan cocinar o comer al aire libre, y puede añadirse un toldo. Desde 57.800 euros, es una alternativa equipada para viajar sin renunciar a unas dimensiones razonables en ciudad.

El Fiat Ducato, por su parte, lleva más de 40 años ligado al caravaning y es una de las bases más utilizadas para autocaravanas. Su diseño facilita distribuir zonas de descanso, cocina y almacenamiento, y ofrece chasis específicos para este tipo de transformación.

De la escapada exprés a la aventura total

Sobre el Ducato trabaja Nomade Nation, fabricante con sede en Barcelona. Sus gamas Neo y Space, desde 73.500 euros, ofrecen interiores de inspiración nórdica, aislamiento Kaiflex de 20 milímetros y configuraciones para grupos pequeños o viajes de hasta cuatro personas, según la versión. El equipamiento puede incluir calefacción, cocina, baño, depósitos de agua y control domótico.

El Opel Zafira by Tinkervan, desde 39.000 euros, apuesta por la versatilidad. Puede funcionar como vehículo de cinco plazas durante la semana y transformarse para dormir o pasar tiempo en el interior durante una escapada. Su techo elevable panorámico incorpora una cama de dos metros de largo y, según la configuración, puede disponer de otra zona de descanso. Entre las opciones aparecen batería auxiliar, iluminación LED, ducha eléctrica, calefacción estacionaria y módulo de cocina.

El Peugeot Rifter by Tinkervan, desde 32.000 euros, se dirige a quienes prefieren un formato compacto. El sistema Flexibed Sport permite mantener el maletero despejado, instalar una cama individual dejando espacio para material deportivo o desplegar una cama completa. El techo elevable suma otra plaza para dormir, mientras que los asientos giratorios y la mesa plegable convierten el habitáculo en un pequeño salón.

La experiencia camper no depende únicamente de la distribución interior. Stellantis Pro One colabora con carroceros especializados y ofrece asistencia en carretera las 24 horas en Europa. Fiat Professional cuenta con más de 6.500 talleres en el continente, incluidos 1.800 especializados en autocaravanas, una red que aporta respaldo durante el viaje.

Con opciones que van de la furgoneta compacta a la autocaravana, la elección depende del número de viajeros, el equipaje y el tipo de ruta. Comparar camas, autonomía de uso, cocina, calefacción y almacenamiento ayuda a evitar pagar por elementos innecesarios. La ventaja está en adaptar el vehículo a cada aventura y cambiar de destino cuando apetezca, con la casa siempre a bordo.