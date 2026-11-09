Rolls-Royce Silver Ghost: el coche que creó una leyenda que dura más de un siglo

Celebra los 120 años del Silver Ghost, un modelo legendario cuya fiabilidad, elegancia e ingeniería marcaron para siempre la historia del automóvil de lujo

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Hay coches que pasan a la historia y otros que ayudan a escribirla. El Rolls-Royce Silver Ghost pertenece a la segunda categoría. Presentado en 1906, este automóvil convirtió la excelencia mecánica en una seña de identidad y contribuyó a cimentar la reputación de Rolls-Royce como fabricante de referencia.

Su nombre original era 40/50 HP, pero terminó imponiéndose el apodo Silver Ghost, nacido de un ejemplar con pintura y accesorios plateados. El chasis 60551 se hizo tan famoso que la denominación acabó extendiéndose a toda la familia. Detrás del proyecto estaban la precisión técnica de Henry Royce y la visión comercial de Claude Johnson.

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El modelo destacaba por su motor de seis cilindros, su funcionamiento suave y una fiabilidad extraordinaria para los estándares de comienzos del siglo XX. No bastaba con construir un automóvil avanzado: había que demostrar que podía mantener sus prestaciones en condiciones exigentes. Por eso, la marca lo llevó a pruebas de resistencia y competiciones que atrajeron la atención de clientes y expertos.

Récords que forjaron su reputación

Uno de los protagonistas fue el chasis 1701, conocido como «El Perezoso». En la prueba Londres-Edimburgo de 1911 recorrió el trayecto con la caja de cambios bloqueada en la marcha más alta, una demostración de resistencia y eficiencia que reforzó el prestigio de Rolls-Royce. Hoy se exhibe en la sede de la marca en Goodwood.

Aquel mismo año, el automóvil superó las 100 millas por hora. En otra prueba llegó a alcanzar 163,1 km/h en Brooklands, con una carrocería aerodinámica. También participó en acontecimientos como la Scottish Reliability Trial, el Gran Premio de España y la Austrian Alpine Trial, escenarios en los que la marca exhibió su capacidad técnica.

Estos logros eran decisivos en una época en la que comprar un coche suponía una inversión considerable y la fiabilidad todavía no podía darse por sentada. Las demostraciones públicas ayudaron a convencer a los clientes de que un Rolls-Royce podía ofrecer algo más que lujo y apariencia.

La prensa también contribuyó a construir su reputación. El Dundee Chronicle destacó que la marca representaba un estándar de diseño único, mientras que Country Life describió el modelo como la quintaesencia de lo que debía ser un automóvil. Un propietario llegó a afirmar que, después de recorrer 30.000 millas por carreteras francesas sin problemas de motor, quería dejar constancia de su satisfacción.

De las casas reales a las historias personales

El Silver Ghost conquistó a empresarios, políticos, artistas y pioneros de la aviación. Entre sus propietarios figuraron Tommy Sopwith, el barón Alfred de Rothschild, el compositor Hubert Parry, Winston Churchill y Howard Hughes. En 1911, el Gobierno de la India encargó ocho unidades con carrocería landaulette para la visita del rey Jorge V y la reina María.

También dejó recuerdos íntimos. La cantante de ópera Nellie Melba recibió un ejemplar en 1911 y lo utilizó durante sus viajes por Europa y Australia. Allí, Charles H. Angas bautizó su automóvil como «The Dreamer» porque su esposa solía quedarse dormida durante los trayectos, una anécdota que resume la suavidad de marcha del modelo.

El Silver Ghost también quedó ligado al Espíritu del Éxtasis. El coche de Lord Montagu de Beaulieu fue el primero en lucir la figura creada por el escultor Charles Sykes, adoptada como mascota oficial de Rolls-Royce en 1911.

La producción del 40/50 HP continuó hasta 1925. Se fabricaron 6.173 unidades en Gran Bretaña y otras 1.703 en Estados Unidos. Su legado sigue vivo: en 2013, 47 Silver Ghost recorrieron el Alpine Trial, y en 2021 el chasis 1701 repitió la ruta Londres-Edimburgo. A los 120 años, su herencia permanece en los estándares de refinamiento, fiabilidad y lujo que Rolls-Royce mantiene desde Goodwood.